Модрич – Кроосу: «Легенда. Было честью делить с тобой центр поля «Реала». Ты выиграл все, но осталось еще кое-что. Вместе за 15-й ЛЧ»

Лука Модрич прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил об уходе из футбола после Евро-2024.

«Дорогой Тони! Мне очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока, и, признаюсь, мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала».

Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля «Реала». У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет.

Незабываемые вечера, титулы, магия «Сантьяго Бернабеу» – мы никогда не забудем эти золотые времена в клубе всей нашей жизни. Ты добился всего, но осталось еще кое-что. Мы вместе идем за 15-м [кубком Лиги чемпионов]. Я буду скучать по тебе, мой друг», – написал полузащитник «Реала».

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами