Модрич – Кроосу: «Легенда. Было честью делить с тобой центр поля «Реала». Ты выиграл все, но осталось еще кое-что. Вместе за 15-й ЛЧ»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос соцсети Футбол

Лука Модрич прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил об уходе из футбола после Евро-2024.

«Дорогой Тони! Мне очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока, и, признаюсь, мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала».

Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля «Реала». У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет.

Незабываемые вечера, титулы, магия «Сантьяго Бернабеу» – мы никогда не забудем эти золотые времена в клубе всей нашей жизни. Ты добился всего, но осталось еще кое-что. Мы вместе идем за 15-м [кубком Лиги чемпионов]. Я буду скучать по тебе, мой друг», – написал полузащитник «Реала».

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

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18 комментариев
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Да не плачу я, просто в глаз что-то попало ..
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Нужно взять 15й лч для реала и евро Германии и уйти в стиле "зверей"
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Удивительно, дедушка модрич будет скучать по более молодому Кроосу!) Уважаю Крооса что принял такое решение.
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Желаю Тони и Луке поднять это пятнадцатый ушастый! Вы настоящие творцы побед Реала последнего десятилетия!
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Модрич настоящий человек! Не то что Месси, который за копейку удавится и готов кинуть клуб который его вырастил, тьфу!
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Ответ FilinMD
Да не плачу я, просто в глаз что-то попало ..
это ты ещё не читал пост Феде Вальверде, там вообще боль...
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Еще есть время передумать как чапи
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Кросс круче Модрича.
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Что? Что происходит?! Я целый день не заходил в спортс и вот наткнулся на эту новость. Я в шоке!
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Реал просто не может не выиграть эту Лигу Чемпионов! Вперёд команда, за Тони Крооса!
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Величайший дуэт в центре. Вот просто величайший.
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Спасибо Тони за это великолепие. И именно сегодня сын меня пытает, кто круче Лука или Тони? И именно сегодня хочется сказать что Тони
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Ответ Олег Самсонович
Удивительно, дедушка модрич будет скучать по более молодому Кроосу!) Уважаю Крооса что принял такое решение.
Кроос оказался решительнее Луки.
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Ответ alexis2020
До чм 2018 Модрич собирался завершать карьеру в 2020. По итогу до сих пор играет
Ну тяжко ему уходить из Реала, и я его понимаю.
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