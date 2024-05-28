Герман Эль Класико: «Амкал» сильнее многих команд Второй лиги. Если вновь сыграем в Кубке России, хотим дойти до команд Первой лиги»

Герман Эль Класико высказался о возможном участии «Амкала» в Фонбет Кубке России.

Ранее генсек РФС Митрофанов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого заявил, что в новом розыгрыше Фонбет Кубка России сыграют два финалиста пятого сезона Winline Медиалиги, а также одной команде Фонбет выдаст уайлд-кард.

– Держишь в голове, что будет один уайлд-кард в Кубок России?

– Нет. Мы участвовали дважды: первый раз – даже не участвовали в соревновательном футболе, второй – забрали бронзу МФЛ-3.

Хочется получить путевку по спортивному принципу. А если не удастся дойти высоко... Будут уже решать, нужны мы или нет. Нас же первый раз пригласили.

– В первом розыгрыше, когда участвовали медиакоманды, был вау-эффект в принципе от вашего участия. 1/256 финала – уже был праздник.

– Мы достаточно клевую историю делали. Играл я, другие блогеры, у многих странички на Transfermarkt. Стали профессиональными футболистами, там было больше от этого вау-эффект.

Сейчас мы понимаем, что наша команда сильнее многих команд Второй лиги.

– В 2022-м – 1/256 финала была событием. В 2023-м – уже не событие. А в этом году что будет?

– Если будем участвовать, то будут поставлены цели перед командой. Хотелось бы до Первой лиги дойти точно.

– Когда-нибудь медиакоманда сможет выиграть Кубок России?

– Может быть, когда-нибудь и сможет. На данный момент в плане ресурса – невозможно, – заявил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.