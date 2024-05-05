Экс-защитник «Зенита» Скроботов: «Читаю комментарии: «В 23 закончил – ушел в медиафутбол». Я верю, что вернусь. Не проблема показать тренеру нарезки»

Илья Скроботов считает, что еще может вернуться в профессиональный футбол.

– Как появился вариант залететь в медиафутбол?

– Хотел что-то новое. Искал клубы в Первой лиге, а когда закрылось трансферное окно – поехал в «Амкал».

– Следил раньше за медиафутболом?

– Только за отдельными матчами. Ну это интересный опыт.

Прикольно, что куча совсем молодых пацанов на трибунах. Другой способ общения с фанатами – завел телеграм-канал (1700 подписчиков за пару недель – Спортс), для меня это в новинку. Ты сам себе пресс-служба, должен продвигать себя, интересно писать.

Понятно, подсказывают, дают советы по контенту, но в целом сам справляюсь.

– Тренировочный процесс отличается от профи?

– Сейчас – нет. Пять тренировок в неделю, есть профессиональное восстановление – массажист, врач. Дают штаны с миостимулятором. Есть сотрудничество с крутыми клиниками. Думаю, если попросить, помогут и с криосауной. Все профессионально.

– Уровень уже выше, чем во Второй лиге? В плане условий.

– Есть разные команды, но в целом – выше. Играем на хороших стадионах, клуб помогает со съемом квартиры. Среднюю зарплату не назову – это надо спрашивать у каждого.

– Во Второй лиге хорошая зарплата – 100-150 тысяч. Для медиа – это хорошие деньги?

– Думаю, да.

– Тебе – 23. Хочешь вернуться в проффутбол?

– Каждый пацан хочет этого. У меня такие цели есть.

Читаю комментарии: «Вот в 23 закончил – ушел в медиафутбол». Но никто не знает, как будет завтра. Я хотел бы вернуться – и верю в это.

Не такая проблема: показать тренеру нарезки с матчей, поехать на просмотр в следующее трансферное окно. Все реально, – рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок « » в интервью Спортсу.

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