«Были случаи, когда игроки проигравшей команды просились в «Амкал» на просмотр. Приходилось отказывать, потому что наши игроки сильнее». Герман Эль Класико о Кубке России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Герман Эль Класико высказался об участии медиакоманд в Фонбет Кубке России.

– Как считаешь, путевки в Кубок России должны распределяться по спортивному принципу или для самых медийных команд?

– Смотря, какие цели преследует турнир. Если дают путевки Медиалиге, то логично, по спортивному принципу. Зависит от того, что хотят организаторы Кубка.

Когда мы впервые участвовали в Кубке России, мы даже не играли в соревновательный футбол. Нас позвали не как чемпионов. Мы были вне соревновательного футбола, но играли неплохо. Даже дошли дальше, чем тогда, когда получили путевку по спортивному принципу.

– На уровне медиафутбола, можно ли сравнить Кубок России с Лигой чемпионов?

– Наверное, раньше, да. Сейчас, если медиакоманда проиграла в первом или втором матче, то уже начинается хейт.

Все понимают, что по структуре, финансам и возможностям медийные команды сильнее развиты, чем команды, находящиеся внизу низших дивизионов. Если мы говорим про команды ФНЛ, то это Лига чемпионов.

Мы играли в Кубке России, и игроки проигравшей команды подходили к нам и просились на просмотр. Нам приходилось отказывать, так как у нас игроки уровнем сильнее.

Стоит ли медиакомандам начинать с 3-го или 4-го круга в Кубке? Начинать надо с первого. Но, например, «Родина Медиа», которая проиграла сильной команде, была захейчена. Я думаю, не заслуженно, – заявил президент «Амкала» в интервью корреспонденту Sports Илье Ковалеву.

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3 комментария
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Ммм, ***та
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А где Бенда Мария Бендербей Эрикьяно?
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Охотно верю. Если футболисты проигравшей команды не видели перспективы своей карьеры, но хотели больше зарабатывать, то могли попроситься. Все таки, медиалигу накачивают букмекеры
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