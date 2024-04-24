Габулов о медийных командах в Кубке России: «Если они обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги – это имиджевый удар по профессиональному футболу»
Владимир Габулов рассказал, как относится к участию медиакоманд в Кубке России.
– Как относитесь к клубам из Медиалиги в Кубке России?
– С точки зрения развития футбола как вида спорта – отрицательно. Но с точки зрения популяризации футбола и привлечения внимания это была неплохая коллаборация. Главное, чтобы все было в меру. Одно дело, когда такие клубы борются со Второй лигой и побеждают, потому что во Второй лиге тоже разные команды.
Но если такие команды обыгрывают клубы РПЛ и Первой лиги – это сильный имиджевый удар по профессиональному футболу. Тогда можно задать вопрос: «Ребята, а чем вы занимаетесь в федерациях и профессиональных лигах? Если у вас любители и шоумены достигают таких результатов, может быть, вы не в том направлении двигаетесь?» – сказал бывший вратарь сборной России.