2Drots сыграют с Fight Nights в Иваново, «Амкал» против «Коней» на большом поле «Москвича». Расписание 6-го тура Медиалиги

Расписание 6-го тура Winline Медиалиги.

Медиалига

6-й тур

24 мая, пятница

«Титан» – FC Bus – 18:00

СКА – Lotus – 21:00

25 мая, суббота

«Народная Команда» – «Матч ТВ» – 11:00

DMedia – «Эгриси» – 14:00

«Деньги Рокетов» – «Рома» – 17:00

«Родина Медиа» – ФК «10» – 21:00

26 мая, воскресенье

«Тандем» – «БроукБойз» – 12:00

«Чисто Питер» – GOATS – 14:00

Fight Nights – 2Drots – 16:00

«Амкал» – «Кони» – 19:00

2Drots – Fight Nights и «Тандем» – «БроукБойз» сыграют в Иваново, «Чисто Питер» – GOATS и «Амкал» – «Кони» на большом поле «Москвича».

Все остальные игры пройдут на малом поле «Москвича».

Примечание: время начало матчей – московское