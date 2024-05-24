2Drots сыграют с Fight Nights в Иваново, «Амкал» против «Коней» на большом поле «Москвича». Расписание 6-го тура Медиалиги
Расписание 6-го тура Winline Медиалиги.
Медиалига
6-й тур
24 мая, пятница
«Титан» – FC Bus – 18:00
СКА – Lotus – 21:00
25 мая, суббота
«Народная Команда» – «Матч ТВ» – 11:00
DMedia – «Эгриси» – 14:00
«Деньги Рокетов» – «Рома» – 17:00
«Родина Медиа» – ФК «10» – 21:00
26 мая, воскресенье
«Тандем» – «БроукБойз» – 12:00
«Чисто Питер» – GOATS – 14:00
Fight Nights – 2Drots – 16:00
«Амкал» – «Кони» – 19:00
2Drots – Fight Nights и «Тандем» – «БроукБойз» сыграют в Иваново, «Чисто Питер» – GOATS и «Амкал» – «Кони» на большом поле «Москвича».
Все остальные игры пройдут на малом поле «Москвича».
Примечание: время начало матчей – московское