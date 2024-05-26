«Чуть-чуть выдохнули и начали попадать в створ – это очень сильно помогает забивать голы». Маврин о победе «Амкала»
Василий Маврин поделился первыми эмоциями после матча.
– У «Амкала» были большие проблемы с реализацией в прошлых турах. А сегодня забили сразу 6 голов. Что изменилось?
– Ничего не изменилось. Мы просто тур отдохнули. Поднакопили манну и забили. Бывают такие матчи, чуть-чуть выдохнули, расслабились и начали попадать в створ – это очень сильно помогает забивать голы.
– Интересная ситуация в вашей турнирной таблице – у «Амкала» 9 очков и 4 место.
– Видишь, какая у нас сильная группа. Все ровненькие или все слабые – варианта два, – рассказал игрок «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
В 6-м туре «Амкал» разгромил «Коней» (6:0).