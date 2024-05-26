«Чуть-чуть выдохнули и начали попадать в створ – это очень сильно помогает забивать голы». Маврин о победе «Амкала»

Василий Маврин поделился первыми эмоциями после матча.

– У « » были большие проблемы с реализацией в прошлых турах. А сегодня забили сразу 6 голов. Что изменилось?

– Ничего не изменилось. Мы просто тур отдохнули. Поднакопили манну и забили. Бывают такие матчи, чуть-чуть выдохнули, расслабились и начали попадать в створ – это очень сильно помогает забивать голы.

– Интересная ситуация в вашей турнирной таблице – у «Амкала» 9 очков и 4 место.

– Видишь, какая у нас сильная группа. Все ровненькие или все слабые – варианта два, – рассказал игрок «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

В 6-м туре «Амкал» разгромил «Коней» (6:0).