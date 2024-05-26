Поликарп: «Я от лица команды извиняюсь перед фанатами «Амкала». Футбол – для зрителей. Панаму оштрафуют на половину зарплаты, возможно»

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Поликарп извиняется перед болельщиками «Амкала» за инцидент с Панамой.

– Панама показал неприличный жест в адрес болельщиков «Амкала», за что его удалили. После матча Вася Левин извинился перед болельщиками. Это была его личная инициатива или его отправила команда?

– Думаю, команда поддерживает Васю за его решение. Я не знаю, кто отправил, но Вася бывший игрок «Амкала» и он взял на себя это решение. Мы его поддерживаем, потому что футбол – для зрителей.

Мы рады, что приходит народ – и болельщики «Амкала», и наши. Это был некорректный жест от нашего игрока. Я тоже от лица команды извиняюсь перед фанатами «Амкала».

Да, была потасовка, но хорошо, что все хорошо закончилось.

– Панама крутой футболист, но у него есть моменты, когда он может кому-то нагрубить. С ним будет какой-нибудь разговор или санкции?

– Панама мне напоминает Балотелли. Да, он крутой футболист, но, бывает, эмоции у него берут верх. Он эмоциональный игрок. Наверное, сейчас пройдет какое-то время, и он, возможно, сам поймет свою ошибку. Потому что он подставил команду, и для чего это вообще все нужно было. Понятно, что кричат, но мы играем в футбол.

Думаю, возможны санкции. Возможно, оштрафуют на половину зарплаты, – рассказал президент и нападающий ФК «Кони» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

В матче против «Амкала» Панама показал неприличный жест в адрес болельщиков команды Германа Эль Класико, за что футболист был удален.

После игры Василий Левин, экс-игрок «Амкала», а в данный момент игрок «Коней» извинился перед фанатами команды соперника.

В 6-м туре «Амкал» разгромил «Коней» (6:0).

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