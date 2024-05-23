«Галлямов был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним». Радимов о фигуристе

Владислав Радимов рассказал, как подшучивают над Александром Галлямовым в «ЧП».

24-летний фигурист с прошлого года играет за футбольную команду «Чисто Питер» в .

«Я очень доволен тем, что проект [«Чисто Питер»] получилось поднять. Сколько он просуществует, понятия не имею, но на данный момент все очень хорошо. Медийные ребята тоже приходят, помогают, например, фигурист .

Кстати, он был олимпийским чемпионом, но из-за у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним: «Все, ты не олимпийский чемпион».

Со мной на связи его тренер Тамара Николаевна Москвина. С ней была одна история. После тренировки Галлямова с нами она мне звонит: «Владислав Николаевич, сегодня наш общий ученик отказался прыгать какой-то там тройной тулуп из-за того, что вчера на тренировке « » подустал. Давайте ему снизим нагрузку».

Я говорю: «Тамара Николаевна, последняя тренировка «ЧП» была на прошлой неделе. Поэтому вы своему Галлямову скажите, чтобы ничего не придумывал, пусть прыгает».

Думаю, Галлямов свое еще выиграет. Катается он классно», – сказал главный тренер медиафутбольной команды из Санкт-Петербурга.