«Галлямов был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним». Радимов о фигуристе

Теги Владислав Радимов Тамара Москвина Александр Галлямов Камила Валиева Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владислав Радимов рассказал, как подшучивают над Александром Галлямовым в «ЧП».

24-летний фигурист с прошлого года играет за футбольную команду «Чисто Питер» в Winline Медиалиге.

«Я очень доволен тем, что проект [«Чисто Питер»] получилось поднять. Сколько он просуществует, понятия не имею, но на данный момент все очень хорошо. Медийные ребята тоже приходят, помогают, например, фигурист Александр Галлямов.

Кстати, он был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним: «Все, ты не олимпийский чемпион».

Со мной на связи его тренер Тамара Николаевна Москвина. С ней была одна история. После тренировки Галлямова с нами она мне звонит: «Владислав Николаевич, сегодня наш общий ученик отказался прыгать какой-то там тройной тулуп из-за того, что вчера на тренировке «Чисто Питер» подустал. Давайте ему снизим нагрузку».

Я говорю: «Тамара Николаевна, последняя тренировка «ЧП» была на прошлой неделе. Поэтому вы своему Галлямову скажите, чтобы ничего не придумывал, пусть прыгает».

Думаю, Галлямов свое еще выиграет. Катается он классно», – сказал главный тренер медиафутбольной команды из Санкт-Петербурга.

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21 комментарий
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Очень смешная ситуация пострадать из-за других людей. Когда сам он сделал максимум . Пострадал в частности из-за решение , что командник без замен и что никто даже удосужился узнать про пробу фигуристки результаты которые не пришли в срок .
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Про медаль жутко смешная история. Обхохочешься!
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Токсичный тупой юмор у Радимова.
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Ответ Olga.t
Токсичный тупой юмор у Радимова.
Они нашли друг друга, у Галлямова не лучше. Иметь отменное чувство юмора - это тоже дар божий, не каждому дан.
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Как кто- то сказал: "Всё это было бы смешно. когда бы не было так грустно. "
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Они в команду по уровню юмора подбирают?
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Ахахахах, сдали в потрохами)))
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Ну хоть кто то правду сказал. Правда совсем несмешно
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+3
Хех, и ведь 48 лет "тренеру". Но если Галлямов терпит это - значит, его всё устраивает и такой круг общения ему вполне подходит.
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Ответ ЮИ
Про медаль жутко смешная история. Обхохочешься!
Так стёб и нужен, чтобы снизить важность ситуации. Посмеялся - вроде уже не так тяжело и обидно.
+2
0
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Галлямов и футболист, блогер, рэпер, а в свободное время ещё и фигурист...
+3
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Ответ fewral
Они в команду по уровню юмора подбирают?
Так это же Медиафутбол, там все несерьёзно.
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Не знаю, кто это, но умом не блещет. Стебись дальше.
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а он над луной
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В интернете Галлямов пишет Хендрикс и Баху, а в жизни над ним стебутся, что остался без золота не по своей вине.
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да не, прикольный чел... мне чем-то моего тренера напоминает...
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Что с дурака Буланова взять ?
Дико смешно.
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