«Галлямов был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним». Радимов о фигуристе
Владислав Радимов рассказал, как подшучивают над Александром Галлямовым в «ЧП».
24-летний фигурист с прошлого года играет за футбольную команду «Чисто Питер» в Winline Медиалиге.
«Я очень доволен тем, что проект [«Чисто Питер»] получилось поднять. Сколько он просуществует, понятия не имею, но на данный момент все очень хорошо. Медийные ребята тоже приходят, помогают, например, фигурист Александр Галлямов.
Кстати, он был олимпийским чемпионом, но из-за Валиевой у него это отобрали. Мы теперь стебемся над ним: «Все, ты не олимпийский чемпион».
Со мной на связи его тренер Тамара Николаевна Москвина. С ней была одна история. После тренировки Галлямова с нами она мне звонит: «Владислав Николаевич, сегодня наш общий ученик отказался прыгать какой-то там тройной тулуп из-за того, что вчера на тренировке «Чисто Питер» подустал. Давайте ему снизим нагрузку».
Я говорю: «Тамара Николаевна, последняя тренировка «ЧП» была на прошлой неделе. Поэтому вы своему Галлямову скажите, чтобы ничего не придумывал, пусть прыгает».
Думаю, Галлямов свое еще выиграет. Катается он классно», – сказал главный тренер медиафутбольной команды из Санкт-Петербурга.
Дико смешно.