«Мне надо было остаться в Питере. Встретил женщину своей мечты. Расстаться в очередной раз я не мог». Радимов о том, почему выбрал «Чисто Питер», а не «Волгарь»

Владислав Радимов объяснил, почему отказал «Волгарю» и выбрал «Чисто Питер».

– Помню, что Василий Уткин говорил, что у вас было предложение от астраханского «Волгаря», но вы выбрали медиафутбол. Почему?

– Да, предложение было. Мне по семейным причинам точно не надо было уезжать из Питера. Мне надо было остаться, о чем я не пожалел, потому что я встретил женщину своей мечты, которую искал всю жизнь. Расстаться в очередной раз я не мог.

Естественно, предложение было хорошее, точно помогли бы со всем: игроками, инфраструктурой. Но я не мог этого сделать. Поскольку в Питере создавался проект [«Чисто Питер»], я подумал: «Почему бы не помочь своим близким ребятам?» Не секрет же, что создавалось на основе «Зенита».

Во-вторых, по молодежному футболу помогаю Александру Ивановичу [Медведеву]. Здесь все на ладони: академия, ЮФЛ, молодежная команда и прочее.

Ездить в Астрахани, а потом обратно, чтобы встречаться со своей девушкой, родителями... Девушка не смогла бы переехать в Астрахань. Это было бы неправильно по отношению к «Волгарю», я бы поехал туда обманывать. Командой надо заниматься 24/7.

В итоге поехал другой человек, не знаю, вылетит ли сейчас «Волгарь» или нет», – заявил главный тренер «Чисто Питер».