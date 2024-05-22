Радимов о Безрукове: «Он здорово пошутил, молодец. Но надо понимать: где, что и как. Кто-то может принять за правду»
Владислав Радимов считает, что высказывание Руслана Безрукова было неуместным.
– Журналистов в перерыве я прошу: «Спрашивайте что-то интересное. Ну что толку приходить, если футболист будет отвечать банально».
«Мы должны исправить. мы должны отыграться». Как бл#ть ты отыграться-то хочешь? Почему тогда ты вышел в первом тайме и проигрываешь 0:3?
«0:3, мы попробуем внести коррективы». А перед матчем вы не могли внести коррективы? Почему тогда у вас их тренер не внес?
Вот [что надо спрашивать], чтобы было интересно зрителю. А смотреть одно и то же на флэш-интервью мне неинтересно.
– Интересно ответил Руслан Безруков. Сейчас получает критику от руководителей.
– Он здорово пошутил, молодец. Но надо понимать: где, что и как. Потому что не все воспримут это нормально. Кто-то может принять за правду, потому что в футболе существует такое стимулирование.
– Вы это восприняли как правду?
– Я понял, что это шутка. Но он должен понимать: где, когда и что? И по-моему Дюков так же выступил, я согласен полностью, – рассказал главный тренер «Чисто Питер».
Напомним, игрок «Рубина» Руслан Безруков после победы над «Зенитом» пошутил в интервью: «Концовка получилась напряженная, так как они бросили все силы в атаку, но нам удалось выстоять. «Краснодар», ждем на карту денежки».
РФС завел дело из-за шутки про «денежки от «Краснодара». Ну что это такое?
Бузова, Дорохов и Харламов обсуждают шутку Безрукова про денежки от «Краснодара». Что происходит?
Это же "Динамо" должно денежки переводить 🙂
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Вот напишет так пользователь и бан получит
Понабрали клоунов с улицы