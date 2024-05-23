Генич об усилении «Матч ТВ»: «Если бы победа в Медиалиге входила в мои планы, было бы несколько приобретений. А так я доволен составом»

Константин Генич рассказал, ждать ли усиления состава «Матч ТВ».

«На тренировке я сказал команде, что мне очень нравится тот подбор игроков, который у нас сейчас есть, и я никого не хочу брать со стороны.

Есть кто-то ко мне подойдет и скажет, что хочет уйти, на это место мы возьмем нового игрока.

Если бы победа в входила в мои планы, наверное, несколько приобретений было было, а так я доволен составом, который у нас есть», – сказал главный тренер « » корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.