Генич об усилении «Матч ТВ»: «Если бы победа в Медиалиге входила в мои планы, было бы несколько приобретений. А так я доволен составом»

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Константин Генич рассказал, ждать ли усиления состава «Матч ТВ».

«На тренировке я сказал команде, что мне очень нравится тот подбор игроков, который у нас сейчас есть, и я никого не хочу брать со стороны.

Есть кто-то ко мне подойдет и скажет, что хочет уйти, на это место мы возьмем нового игрока. 

Если бы победа в Медиалиге входила в мои планы, наверное, несколько приобретений было было, а так я доволен составом, который у нас есть», – сказал главный тренер «Матч ТВ» корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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