Слон, Бирюков, Каба – в символической сборной 5-го тура Winline Медиалиги

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Газдан второй раз попал в символическую сборную 5-го тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 5-го тура

Вратарь: Киза («Чисто Питер»);

Защитники: Харлам («Титан»), Шуст («Титан»), Спира (2Drots), Фатя (ФК «Матч ТВ»);

Полузащитники: Газдан (2Drots), Ега («Родина Медиа»), Кирилл Бирюков («Титан»), Слон (2Drots);

Нападающие: Алексей Курзенев (2Drots), Каба («Чисто Питер»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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