Слон, Бирюков, Каба – в символической сборной 5-го тура Winline Медиалиги
Газдан второй раз попал в символическую сборную 5-го тура Winline Медиалиги.
Символическая сборная 5-го тура
Вратарь: Киза («Чисто Питер»);
Защитники: Харлам («Титан»), Шуст («Титан»), Спира (2Drots), Фатя (ФК «Матч ТВ»);
Полузащитники: Газдан (2Drots), Ега («Родина Медиа»), Кирилл Бирюков («Титан»), Слон (2Drots);
Нападающие: Алексей Курзенев (2Drots), Каба («Чисто Питер»).
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.