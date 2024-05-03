«Радимов был на одной волне с пацанами, не было умных слов. Зимой запрещал ходить без шапки». Экс-игрок «Зенита» Скроботов о тренере

Защитник «Амкала» Илья Скроботов объяснил, чем крут тренер Владислав Радимов.

– Ты два года отыграл в «Зените-2» у . Чем запомнился?

– Дисциплиной – это одно из главных требований у него. Например, запрещал зимой ходить без шапки по парку на базе. Если увидит – большой штраф.

Плюс с ним мы с любой командой играли первым номером.

– Самое частое, что говорят про Радимова – он крутой. В чем это проявлялось?

– В простоте языка. Не было умных слов, он был на одной волне с пацанами. Где-то мог хорошо мат вставить, пошутить. Это все сейчас видно по медиафутболу, когда его на кромке поля снимают, – сказал бывший защитник «Зенита» и юношеской сборной России Илья Скроботов в интервью Sports.

Скроботов в этом году присоединился к медиафутбольному клубу « ». Радимов тренирует команду « ».

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