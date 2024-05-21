«Амкал» хочет подписать игроков «Тандема» и «Коней» – Шабичева и Розыева. Об этом сообщил Сослан Гатагов

Сослан Гатагов высказался о потенциальных трансферах «Амкала».

«Розыев играет вместе с Мавриным в «Селтике» в ЛФЛ. Вася говорил про него, когда еще приводил Рябокобыленко. Это было в марте. Я вышел на связь с Русланом, но он очень порядочный парень – сразу сказал обратиться к руководству «Коней», потому что ничего не хочет делать за спиной.

Тогда я познакомился с одним из президентов «Коней» – Саидом. Он сказал: «Мы хотим сделать парню будущее. Есть клубы из РПЛ, с которыми он может поехать на сборы». Я со своей стороны решил не препятствовать этому.

У Розыева есть желание перейти в «Амкал». Еще на него претендуют «Броуки». Зачем руководству «Коней» отпускать его сейчас в «Амкал»? Если игрок сам хочет? После сезона двери в «Амкал» могут закрыться. Я, как тренер, хочу его сейчас.

Может быть, завтра у «Амкала» поменяется главный тренер. В таком случае опции перейти в команду больше не будет. Перейти в «Амкал» – это шаг вперед с точки зрения медиа и обсуждений. Тебя это сразу поднимает на трансферном поле. Кажется, что я привел ему весомые аргументы, которые в будущем могли бы сыграть в его пользу. Посмотрим, сработает ли это. Но я вижу желание игрока перейти в «Амкал».

Еще интересует Шабичев из «Тандема». Мы с ним уже связывались. Но руководство клуба пока мне не отвечает. Значит – буду заходить через «стол», – заявил главный тренер «Амкала».