Чужой остается в «Амкале»: «Реально думали, что я могу уйти? КДК, отменяйте красную, я еду в Тулу!»

Теги Сослан Гатагов Амкал Антон Чужой Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Антон Чужой принял решение остаться в «Амкале».

Хавбек получил красную карточку во 2-м туре пятого сезона Winline Медиалиги в матче против «Тандема» и сообщил, что думает об уходе в аренду.

Позже Чужой заявил, что хочет серьезно поговорить с Сосланом Гатаговым по поводу своего будущего в клубе.

«Вы что, реально подумали, что я могу куда-то уйти? КДК, отменяйте красную! Я еду в Тулу», – написал хавбек «Амкала».

«Амкал» сыграет против «Народной Команды» в 3-м туре МФЛ-5. Игра пройдет в Туле на стадионе тульского «Арсенала». Начало матча – в 14:00 (мск).

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