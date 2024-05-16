«У меня нет идеала ведущего, но раньше нравился Иван Ургант». Кутуз о роли ведущего в «Большой Десятке»

Теги Иван Ургант Winline Медиалига ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Медиафутбол

Кутуз рассказал, на кого он ориентируется в роли ведущего шоу «Большая Десятка».

Ранее ФК «10» опубликовала второй сезон шоу «Большая Десятка». По итогам всех выпусков победитель получает медийный статус в Winline Медиалиге.

– Люди в комментариях пишут, что ты начал раскрываться в роли ведущего. Согласен с этим?

– Не знаю. Но если люди пишут, то я очень рад. Стараюсь и работаю над этим. Приятно слышать такое. Это дополнительная мотивация не останавливаться.

– Твоя манера чем-то напоминает ведущих ТНТ. Например, Павла Волю...

– Можно сказать, что я нахожусь в этих кругах. Не конкретно с Павлом Волей, но смотрю все эти шоу, где участвуют наши друзья комики.

Наверное, что-то в голове откладывается. Раньше смотрел общим планом, а сейчас наблюдаю за ведущими.

– Есть у тебя какой-то идеал?

– Пока нет идеала из ведущих. В свое время очень нравился Иван Ургант, – заявил форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Екатерине Бурделовой.

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