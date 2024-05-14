Филимонов возглавил «Народную Команду». Аленичев и Титов – его помощники

Теги Егор Титов Дмитрий Аленичев Александр Филимонов Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Александр Филимонов стал новым главным тренером «Народной Команды».

Ранее экс-голкипер «Спартака» уже тренировал медиафутбольный клуб. В первом сезоне Winline Медиалиги был главным тренером ЛФК «Рома».

Его помощниками станут Дмитрий Аленичев и Егор Титов, присоединившиеся к «Народной Команде» перед стартом МФЛ-5. Аленичев уже выходил на поле в 3-м туре в матче против «Амкала». Игра прошла в Туле на стадионе «Арсенала».

Ранее командой руководил Андрей Цуканов. На старте МФЛ-5 команда проиграла все три матча и находится на последнем месте в группе C.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», выступающий в Winline Медиалиге.

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4 комментария
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Аленичев даже в медиалиге уже не может найти работу главным😅
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Собутыльники 😜
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Шутки про чемодан Аленичева в студию!!!!!!!!!!
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