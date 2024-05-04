Аленичев об уровне Медиалиги: «По уровню игровой подготовки я их уже не догоню, но по мысли, конечно, могу превосходить»

– Насколько в « » чувствуется спартаковский дух?

– Конечно [чувствуется]. Видели сколько болельщиков приехало? И местных тульских болельщиков было много. Очень принято, но я был к этому готов. Мне сказали, что будет большая армия наших поклонников. Всегда, когда я выхожу на поле в ветеранских турнирах или в Медиалиге, мне доставляет удовольствие видеть наших преданных родных спартаковских болельщиков.

– Насколько вам реально играть в Медиалиге? Как вам уровень турнира?

– Если мне 51 год, у ребят средний возраст 25. Конечно, по уровню игровой подготовки я их уже не догоню. По мысли, конечно, могу превосходить, потому что обладаю богатым опытом.

Конечно, я еще буду выходить, но все будет зависеть от соперника и будет ли рядом со мной в одной связке. Если мы будем играть в связке, мы поможем «Народной Команде».

По мере возможности будем играть за «Народную Команду», потому что график у нас плотный. Как только будут свободные дни, мы обязательно будем в «Народной Команде». Однозначно.

– Вы тренировали в Туле. Насколько это было приятно для вас?

– Когда я узнал, что матч будет в Туле, я обрадовался. 3,5 года я проработал в тульском «Арсенале» главным тренером. Конечно, у меня ностальгия по городу, по этому стадиону, по местным болельщикам. Увидел друзей, сотрудников стадиона. Я очень рад, что сегодня здесь оказался, – рассказал Аленичев в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

дебютировал в , сыграв за «Народную Команду» – медиафутбольный клуб болельщиков « ». Егор Титов остался в запасе.

Матч прошел в Туле на стадионе «Центральный» в рамках 3-го тура Медиалиги. «Народная» проиграла «Амкалу» (1:2).