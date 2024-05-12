Гуди о травме Табриза: «Когда специально хотят нанести ущерб, то таких неадекватных людей нужно убирать из футбола. Но это был абсолютно игровой момент»

Гуди высказался о травме игрока «Броуков» Табриза Ибрагимова.

– Ваш игрок нанес травму Табризу. Как ты это видел со стороны?

– Со стороны выглядело как обычный игровой момент. Неудачно попал в опорную ногу. К сожалению, травмы случаются. Желаем Табрику скорейшего выздоровления. Он очень хороший футболист.

Это обычный игровой момент. Они оба бежали к мячу. Табриз оказался первым, наш игрок заехал ему по ноге. Бывает такое, это футбол.

Конечно, он расстроен. Не хотел нанести травму.

– Многие высказались, что нужно дисквалифицировать вашего игрока на длительный срок.

– Если умышленная грубость, то, конечно, нужно дисквалифицировать. Я считаю, что за явные грубые моменты, когда специально хотят нанести травму, то таких неадекватных людей нужно убирать из футбола. Но это был абсолютно игровой момент, и было видно, что он сделал это не специально, – рассказал президент «Козлов» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, « » уступили «Козлам» (1:2). Во втором тайме хавбек «БроукБойз» Табриз Ибрагимов получил серьезную травму и не смог самостоятельно покинуть поле.