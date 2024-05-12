Гуди о травме Табриза: «Когда специально хотят нанести ущерб, то таких неадекватных людей нужно убирать из футбола. Но это был абсолютно игровой момент»

Теги Winline Медиалига GOATS БроукБойз «Goody» Дмитрий Гусаков Табриз Ибрагимов Медиафутбол

Гуди высказался о травме игрока «Броуков» Табриза Ибрагимова.

– Ваш игрок нанес травму Табризу. Как ты это видел со стороны?

– Со стороны выглядело как обычный игровой момент. Неудачно попал в опорную ногу. К сожалению, травмы случаются. Желаем Табрику скорейшего выздоровления. Он очень хороший футболист.

Это обычный игровой момент. Они оба бежали к мячу. Табриз оказался первым, наш игрок заехал ему по ноге. Бывает такое, это футбол.

Конечно, он расстроен. Не хотел нанести травму.

– Многие высказались, что нужно дисквалифицировать вашего игрока на длительный срок.

– Если умышленная грубость, то, конечно, нужно дисквалифицировать. Я считаю, что за явные грубые моменты, когда специально хотят нанести травму, то таких неадекватных людей нужно убирать из футбола. Но это был абсолютно игровой момент, и было видно, что он сделал это не специально, – рассказал президент «Козлов» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, «Броуки» уступили «Козлам» (1:2). Во втором тайме хавбек «БроукБойз» Табриз Ибрагимов получил серьезную травму и не смог самостоятельно покинуть поле.

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