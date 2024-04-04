«Погба мог стать Депардье или Монсоном. Я звонил Нобелю, звонил Селюку, но он отказался выходить на Поля из-за фото с флагом Палестины». Егоров о планах подписать француза
Дмитрий Егоров планировал выйти на Поля Погба через Нобеля Арустамяна.
Президент «БроукБойз» подчеркнул, что действительно изучал возможность приглашения полузащитника «Ювентуса», дисквалифицированного за допинг.
«Поль Погба в нынешней ситуации мог бы стать Жераром Депардье, Джеффом Монсоном или Роем Джонсом-младшим, который приезжал в Россию когда-то.
Может, [реально было пригласить его] на какие-нибудь Игры БРИКС. Какой-нибудь человек с миллионами долларов, наслушавшись в том числе моих сумасшедших бредней, мог сказать Погба: «Брат, ты сейчас во всем мире не нужен, тебя везде отменят, а мы тебе дадим такие-то деньги, чтобы ты приехал в Россию посветить лицом на мероприятиях».
Более того, я звонил Нобелю. Мы уже договорились, что Нобель легко выйдет на Погба или хотя бы получит какое-нибудь видеосообщение.
Также я звонил Дмитрию Селюку, но он узнал, что Погба фотографировался с флагами Палестины, и как гражданин Израиля заявил, что не будет с ним общаться. Сказал, что так бы легко на него вышел, но не будет», – сказал Егоров.
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Новая реальность...
он же на допинге попался, а не на расизме или харрасменте
а вот за публичное мероприятие в РФ вполне могли бы, так что Дмитрий Егоров, кто бы он ни был, скорее перепутал причину и следствие, бывает
Мне скидывали видео голосования на выборах президента РФ в Израиле, там было забавно. Чуть
до драк не доходило.