«Погба мог стать Депардье или Монсоном. Я звонил Нобелю, звонил Селюку, но он отказался выходить на Поля из-за фото с флагом Палестины». Егоров о планах подписать француза

Теги Ювентус серия А Италия Дмитрий Селюк Джефф Монсон Поль Погба Нобель Арустамян Жерар Депардье Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров планировал выйти на Поля Погба через Нобеля Арустамяна.

Президент «БроукБойз» подчеркнул, что действительно изучал возможность приглашения полузащитника «Ювентуса», дисквалифицированного за допинг.

«Поль Погба в нынешней ситуации мог бы стать Жераром Депардье, Джеффом Монсоном или Роем Джонсом-младшим, который приезжал в Россию когда-то.

Может, [реально было пригласить его] на какие-нибудь Игры БРИКС. Какой-нибудь человек с миллионами долларов, наслушавшись в том числе моих сумасшедших бредней, мог сказать Погба: «Брат, ты сейчас во всем мире не нужен, тебя везде отменят, а мы тебе дадим такие-то деньги, чтобы ты приехал в Россию посветить лицом на мероприятиях».

Более того, я звонил Нобелю. Мы уже договорились, что Нобель легко выйдет на Погба или хотя бы получит какое-нибудь видеосообщение.

Также я звонил Дмитрию Селюку, но он узнал, что Погба фотографировался с флагами Палестины, и как гражданин Израиля заявил, что не будет с ним общаться. Сказал, что так бы легко на него вышел, но не будет», – сказал Егоров.

Клуб Медиалиги пригласил Погба. Дают жилье в Одинцове и 1500 долларов в месяц

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12 комментариев
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Селюк только на Гогуа может легко выйти
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
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Гражданин Израиля Селюк.
Новая реальность...
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Во всем мире отменят, а мы типа беспринципные. Для нас допинг ок?
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Ответ no cry
Во всем мире отменят, а мы типа беспринципные. Для нас допинг ок?
так а кто его и где отменит?
он же на допинге попался, а не на расизме или харрасменте
а вот за публичное мероприятие в РФ вполне могли бы, так что Дмитрий Егоров, кто бы он ни был, скорее перепутал причину и следствие, бывает
+3
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Дмитрий, я не знаю кто вы, но я вам помогу. вот номер телефона мужа сестры троюродной племянницы Виолетты Ахмедовны, продавщицы в мясном отделе у нас на рынке рядом. вот он работал борт проводником на рейсе Москва - Стамбул, среди их пассажиров был мужчина, похожий на Погба, правда белый. вот его номер телефона, сейчас дозвонился, выяснил специально для вас. звонить 8 800 555 35 35, спросить Изю Шниппельсона
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Ответ Radik_2.0
Дмитрий, я не знаю кто вы, но я вам помогу. вот номер телефона мужа сестры троюродной племянницы Виолетты Ахмедовны, продавщицы в мясном отделе у нас на рынке рядом. вот он работал борт проводником на рейсе Москва - Стамбул, среди их пассажиров был мужчина, похожий на Погба, правда белый. вот его номер телефона, сейчас дозвонился, выяснил специально для вас. звонить 8 800 555 35 35, спросить Изю Шниппельсона
я в шоке!
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Интересно, Егоров, рассказывая эту историю, считает, что это очередное допинговое позорище пойдет нам на пользу? Он же там супер-пупер-патриот теперь, вроде. Лучше бы молчал...
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Ответ Jese Rodrigues
Все оппозиционеры граждане Израиля. Забавное совпадение кстати.
Но не все граждане Израиля (и России) - оппозиционеры.
Мне скидывали видео голосования на выборах президента РФ в Израиле, там было забавно. Чуть
до драк не доходило.
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Ответ Radik_2.0
Дмитрий, я не знаю кто вы, но я вам помогу. вот номер телефона мужа сестры троюродной племянницы Виолетты Ахмедовны, продавщицы в мясном отделе у нас на рынке рядом. вот он работал борт проводником на рейсе Москва - Стамбул, среди их пассажиров был мужчина, похожий на Погба, правда белый. вот его номер телефона, сейчас дозвонился, выяснил специально для вас. звонить 8 800 555 35 35, спросить Изю Шниппельсона
Сложный юмор
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Ответ no cry
Во всем мире отменят, а мы типа беспринципные. Для нас допинг ок?
На дворовый футбол дисквалификация не распространяется
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