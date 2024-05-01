«Хотелось набрать больше просмотров, чем есть. Азамат меня успокаивал, что для нового канала – это нормально». Кутуз о сериале в Бразилии

Кутуз оценил свою работу при создании сериала в Бразилии.

Ранее форвард ФК «10» ездил в Бразилию и снимал сериал, где искал для своего клуба нового игрока.

– У тебя вышел сериал из Бразилии. Как сам оцениваешь свою работу и отклик аудитории?

– Для нового канала – неплохой результат. У нас не было цели набрать набрать, например, полмиллиона просмотров. Двигаемся в направлении, новый канал, набираем аудиторию.

На канале будут выходить видео, которые не связаны с футболом. Будет развлекательный контент. Возможно – студийный формат. Сейчас уже отснято 5 выпусков. Подписывайтесь на канал! Но мой канал Kutuzinho, где были футбольные челленджи, тоже будет жить. Пару выпусков в месяц будем туда снимать.

– Кажется, что от такого масштабного проекта ты ожидал больше...

– Конечно, глубоко в душе хотелось набрать намного больше просмотров, чем есть сейчас. Но Азамат меня много раз успокаивал, что для нового канала – это нормально, сказал мне не обращать внимание, трудиться дальше.

Я получил колоссальный опыт на будущее. Медийная жизнь состоит из опыта. Есть мало людей, которые вышли на камеру и стали легендами. Это дано, мне – нет.

Я шаг за шагом стремлюсь развиваться в этом направлении. Вот и все, – заявил форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.