Кутуз: «Хочу играть до 40 лет, если здоровье и уровень подготовки позволит»

Кутуз рассказал, что он собирается делать после футбольной карьеры.

– Кузнецов поднимал тему возможной смены поколений в 2Drots. Тебе 30 лет. В твоем идеальном мире: до скольки хочешь играть?

– Это хороший вопрос. Хочу минимум до 40. А сколько позволит здоровье и уровень моей подготовки – большой вопрос.

Сейчас мне 30. Надеюсь, что хотя бы до 35 на хорошем уровне в основе я буду стремиться играть.

– Есть план на будущее?

– Я же по этому из 2Drots и ушел. Пытаюсь стать блогером, чтобы заниматься этим после футбола.

– Ты еще начал стримить.

– Да. Все подготовил: собрал компьютер, стол. Подписывайтесь на мой твич-канал, будем там общаться и играть в игрульки, – заявил форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.