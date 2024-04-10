Баста о ЦСКА: «Болею без впечатлений, на результат внимания не обращаю. Но если будут вне топ-5 – это провал, конечно»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики СКА Ростов Василий Вакуленко Футбол

Баста высказался о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат. СКА и ЦСКА – это особая религиозная часть меня, поэтому мы и здесь. Я хочу, чтобы собирались на секторе, а команда выходила и побеждала.

Это и есть «СКА Ростов», когда люди бьются за свои цвета, а болельщики переживают и в конце говорят: «Вы молодцы, так бились за свои цвета, даже несмотря на то, что проиграли». Но если ЦСКА будет вне топ-5, то конечно, это будет провалом», – сказал рэпер и владелец «СКА Ростов».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.

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5 комментариев
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Ответ CaSpeR-13
Это говорит человек который официально заявил что в финале суперкубка болел против ЦСКА
А у него слово и дело это вообще разные вещи ему не привыкать
+4
0
+4
Это говорит человек который официально заявил что в финале суперкубка болел против ЦСКА
+4
-1
+3
Ну это не боление, и даже не побаливание, а больше "недомогание" какое-то
+1
0
+1
Игроков не знаю, матчей не смотрю, результатов не знаю, но болею. Если узнаю, что вне топ-5, это провал.
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