Баста о ЦСКА: «Болею без впечатлений, на результат внимания не обращаю. Но если будут вне топ-5 – это провал, конечно»

Баста высказался о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат. СКА и ЦСКА – это особая религиозная часть меня, поэтому мы и здесь. Я хочу, чтобы собирались на секторе, а команда выходила и побеждала.

Это и есть «СКА Ростов», когда люди бьются за свои цвета, а болельщики переживают и в конце говорят: «Вы молодцы, так бились за свои цвета, даже несмотря на то, что проиграли». Но если ЦСКА будет вне топ-5, то конечно, это будет провалом», – сказал рэпер и владелец «СКА Ростов».

На данный момент ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах.