Баста: «Еще в октябре звал Глушакова в СКА. Он сказал, что хочет понять, что делать с профессиональной карьерой»

Баста рассказал, что звал Дениса Глушакова в СКА Ростов.

«Привязанность Глушакова к Ростову? Это первый большой игрок, которого я пригласил. Мы встретились в ресторане еще в октябре или ноябре.

Я ему сказал: «Ден, время отдать долги СКА Ростов, твоей альма-матер, так скажем». Что он ответил? Он максимально поддержал, сказал, что это классная идея, но хочет понять, что делать со своей карьерой в профессиональном футболе.

С Димой Сычевым разговаривали также. Я позвонил тем, с кем дружу много лет», – заявил руководитель СКА.