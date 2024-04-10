Стадион ЦСКА может принять матч СКА – «Народная Команда». Клуб Басты сыграет в Медиалиге в новом сезоне

Теги ЦСКА СКА Ростов ВЭБ Арена стадионы Василий Вакуленко Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

На «ВЭБ Арене» может пройти матч Winline Медиалиги.

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал о планах провести игру СКА – «Народная Команда» на стадионе ЦСКА или в Ростове-на-Дону.

«Нет истории круче, чем по завершении сезона РПЛ провести матч СКА – «Народная Команда» на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА.

Второй вариант – провести игру в Ростове-на-Дону, если согласятся команды. Все-таки там сложная логистика. Но время подготовиться будет.

Придут и красно-белые, и красно-синие болельщики», – передает слова Осипова корреспондент Sports Екатерина Бурделова.

Напомним, что СКА снялся с сезона во Второй лиге и вступил в Медиалигу. В седьмом туре команда Басты сыграет с «Народной Командой» – клубом болельщиков «Спартака».

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3 комментария
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Главное, потом деньги, полученные от аренды, отстирать от привкуса Медиалиги....
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"Моя игра, она мне принадлежит и таким же как и я" - он имел ввиду медиафутбол в свое время?
Жаль СКА.
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Главное, потом деньги, полученные от аренды за стадион, отстирать от привкуса Медиалиги....
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