Стадион ЦСКА может принять матч СКА – «Народная Команда». Клуб Басты сыграет в Медиалиге в новом сезоне
На «ВЭБ Арене» может пройти матч Winline Медиалиги.
Глава МФЛ Николай Осипов рассказал о планах провести игру СКА – «Народная Команда» на стадионе ЦСКА или в Ростове-на-Дону.
«Нет истории круче, чем по завершении сезона РПЛ провести матч СКА – «Народная Команда» на «ВЭБ Арене», домашнем стадионе ЦСКА.
Второй вариант – провести игру в Ростове-на-Дону, если согласятся команды. Все-таки там сложная логистика. Но время подготовиться будет.
Придут и красно-белые, и красно-синие болельщики», – передает слова Осипова корреспондент Sports Екатерина Бурделова.
Напомним, что СКА снялся с сезона во Второй лиге и вступил в Медиалигу. В седьмом туре команда Басты сыграет с «Народной Командой» – клубом болельщиков «Спартака».
Жаль СКА.