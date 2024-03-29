«У Васи был напуганный голос: «Все очень страшно, похоже, у меня тромб». Даже тогда я не понимал всю серьезность ситуации». Гендиректор Simple Sport о последнем разговоре с Уткиным

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Сергей Меньшиков вспомнил последний разговор с Василием Уткиным в день его смерти.

«20 марта мы с Васей должны были улетать в Алма-Ату. У нас было запланировано мероприятие, мы ехали заработать деньги для «Эгриси». За день до смерти Вася себя неважно чувствовал. На следующее утро я как обычно написал Васе: «Как дела? Как себя чувствуешь? Что нового?» Он ответил, что чувствует себя ужасно. Я не думал, что будет что-то страшное. Тогда мне казалось, что самое плохое – надо будет искать замену на мероприятие в Алма-Ате.

После утреннего сообщения, примерно через час, Вася перезвонил: «Мне совсем нехорошо, нужно вызвать скорую». Пожаловался на то, что у него аритмия. Я посоветовал вызвать кардиологическую неотложку, они быстрее всего приедут, снимут кардиограмму и скажут, что делать дальше. Мы постоянно были на связи. Я спрашивал, приехали или нет, он отвечал: «Жду». Потом написал: «Приехали, сейчас будут смотреть».

Минут через 15 после приезда неотложки Вася перезвонил, у него был очень испуганный голос: «Все очень страшно, похоже, у меня тромб в легочной артерии. Сейчас будем смотреть». В конце разговора он, видимо от испуга, перешел на деловой тон: «Все, давай разруливать. Видимо, в Казахстан не едем. Сейчас едем в больницу». Это был мой последний разговор с Васей.

Он попросил быть на связи с Андреем – это его помощник и водитель. Он поехал с ним в Пироговскую больницу. Андрей общался с бригадой скорой помощи, там ему сказали: «Не переживайте, все будет нормально». Затем они увезли Васю в реанимацию. Андрей сидел у дверей реанимации. И даже в тот момент я не понимал всей серьезности ситуации, думал, что в реанимации сердечный ритм выравнивают, а тромб лечится – сосуд расширяют, чтобы тромб прошел. Следующие полтора часа мы постоянно списывались с Андреем. Он отвечал, что врачи ничего не говорят. А потом звонит: «Сереж, Вася умер». 

Я сразу сел. Спросил: «Мама и сестра знают?» Он сказал: «Я сейчас дозвонюсь Васиной сестре, с ней обсужу». Я понял, что есть какой-то временной гэп до того момента, как информацию сольют. Важно, чтобы семья узнала об этом не из СМИ. Я позвонил сразу ближайшим друзьям Васи – Стасу Гридасову и Сергею Микулику. Дальше позвонил Роме Нагучеву, потому что его мы планировали как замену на мероприятие. Дальше я ждал, пока Андрей сообщит маме и сестре. Но, к сожалению, информация пошла раньше, и через полчаса после смерти Карп первым опубликовал ее», – рассказал гендиректор Simple Sport, партнер Василия Уткина Сергей Меньшиков.

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42 комментария
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Никогда не думал, что смерть постороннего в общем-то человека может стать для меня ударом и потрясением, как смерть близкого человека. И тут Вася умер. Как будто лучший друг умер, которого с детства знаешь, который к тебе регулярно в гости заходит и вы с ним общаетесь о футболе, о жизни.
+96
-15
+81
кем надо быть что бы публиковать новость о смерти человека до того, как об этом узнают самые близкие?
+25
-2
+23
Друзья, я знаю, что никто это не сделает, но надо найти 1 час и пойти сделать рентген и кардиограмму, а мужикам за 50 это надо делать 2-3 раза в год. Берегите себя - жизнь скоротечна. И нервы бережем потому как все на этом свете фигня и добивать себя не стоит. И конечно питание и вес тоже дело каждого, но Василий точно был в группе повышенного риска.
+26
-4
+22
Ответ UncleMaks
как Карп мог узнать раньше семьи?(( от врачей, либо от помощника?
зная внутреннюю кухню СМИ утверждаю - безусловно, от врачей.
+21
0
+21
Очень страшно и грустно
+19
-1
+18
Ответ Вегетарианец_
Если бы Вася в тот же вечер, как почувствовал себя плохо, обратился в скорую, удалось бы его спасти? Жаль, что мы этого уже не узнаем...
это конечно чистая спекуляция, но возможно они и так вовремя среагировали, просто в виду общего состояния Уткина в последнее время, это могло повлиять на неуспех реанимации
+11
0
+11
Сказать бы сейчас про карпа что-нибудь "доброе", но всё уже много раз сказано до меня.
+9
-1
+8
Ответ T622222
Друзья, я знаю, что никто это не сделает, но надо найти 1 час и пойти сделать рентген и кардиограмму, а мужикам за 50 это надо делать 2-3 раза в год. Берегите себя - жизнь скоротечна. И нервы бережем потому как все на этом свете фигня и добивать себя не стоит. И конечно питание и вес тоже дело каждого, но Василий точно был в группе повышенного риска.
2-3 раза в год делать рентген? Зачем?
+9
-1
+8
Ответ Radik_2.0
кем надо быть что бы публиковать новость о смерти человека до того, как об этом узнают самые близкие?
а каким образом он должен был узнать, о том, знают близкие или нет. Я бы лучше задался вопросом, кто эту информацию слил, если медики, то это преступление, а если кто-то из тех, кто якобы являлся другом, то вопрос, можно ли их считать друзьями
+7
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+7
Если бы Вася в тот же вечер, как почувствовал себя плохо, обратился в скорую, удалось бы его спасти? Жаль, что мы этого уже не узнаем...
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Никогда не думал, что смерть постороннего в общем-то человека может стать для меня ударом и потрясением, как смерть близкого человека. И тут Вася умер. Как будто лучший друг умер, которого с детства знаешь, который к тебе регулярно в гости заходит и вы с ним общаетесь о футболе, о жизни.
те же чувства... я, правда, на плюсе стажировался месяц
+10
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+6
Ответ Даня Чебыкин
2-3 раза в год делать рентген? Зачем?
И главное рентген чего именно?
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Привыкаешь, когда в СМИ постоянно, ежедневно новости о кончине более или менее известных людей.
Но новость о смерти Василия была шоком, ударом... До сих пор не верится, что Василия с нами нет...
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Никогда не думал, что смерть постороннего в общем-то человека может стать для меня ударом и потрясением, как смерть близкого человека. И тут Вася умер. Как будто лучший друг умер, которого с детства знаешь, который к тебе регулярно в гости заходит и вы с ним общаетесь о футболе, о жизни.
Удивительно то, что подобное испытывают почти все, кто следит за футболом. То же самое испытываю.
+6
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+4
Ответ Марсель Объелся
Как же эти инсайдеры вообще просачиваются к информации…
врачи и полиция сливают
+4
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+4
К сожалению Вася сам себя довел до такого исхода. Кто мешал ему вести более здоровый образ жизни? В наш век есть куча возможностей, врачебных, психологических, спортивных. Зачем нарочно себя разрушать?
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+3
Не дай Бог никому столкнуться с подобным, ни самому, ни с близкими! Страшно, а Васю и правда очень жалко , жить бы да жить ещё… Всем на Спортс здоровья без исключения!!!🙏🤝💪
+3
0
+3
Ответ UncleMaks
как Карп мог узнать раньше семьи?(( от врачей, либо от помощника?
ну и в дополнение - не хочется верить, что помощник Василия сознательно слил инфу. всё-таки Уткин ему доверял - надеюсь, небезосновательно.
+2
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+2
Ответ UncleMaks
как Карп мог узнать раньше семьи?(( от врачей, либо от помощника?
От врачей, больше не от кого.

Помощниками не назначают обычно людей с длинными языками.
+2
0
+2
Ответ UncleMaks
как Карп мог узнать раньше семьи?(( от врачей, либо от помощника?
Врачи сразу же всё сливают. Когда у меня умер дядя, названивать из похоронных агентств начали минут через 20 после вызова полиции и скорой.
+2
0
+2
Ответ Radik_2.0
кем надо быть что бы публиковать новость о смерти человека до того, как об этом узнают самые близкие?
Эти инсайдеры не проверяют, знают ли близкие. Нет времени же. Есть надежный слив - сразу публиковать. А то еще кто-то опередит... Их бизнес на этом держится.
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Вот все пишут, как он себя так довёл. Ребят, тромб - это дело такое, он может появиться у любого, к сожалению.
+2
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Ответ SopTecret
Упаси нас всех от тромба, это вот есть человек - вот его нет...
Нужно не лекарство от рака искать, а лекарство от тромбов в первую очередь. Именно они более коварны, т.к. внезапны.
+2
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+1
Ответ Berlin Alexanderplatz
зная внутреннюю кухню СМИ утверждаю - безусловно, от врачей.
Слышал, что журналисты зная, что кто-то известный попал в больницу, приплачивают врачам, чтобы они ему первому сказали, когда умрёт известный пациент.
+1
0
+1
Ответ В поисках смысла
Вот все пишут, как он себя так довёл. Ребят, тромб - это дело такое, он может появиться у любого, к сожалению.
Риск тромба при ожирении намного больше
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Никогда не думал, что смерть постороннего в общем-то человека может стать для меня ударом и потрясением, как смерть близкого человека. И тут Вася умер. Как будто лучший друг умер, которого с детства знаешь, который к тебе регулярно в гости заходит и вы с ним общаетесь о футболе, о жизни.
Я буквально за неделю до этого под каким-то сопливым постом про смерть Ширвиндта с человеком спорил, что есть кому актёров оплакивать (родственники, близкие друзья), они просто делали свою работу, а мы для них - аудитория, показатель востребованности, заработок.. мол, берегите родных, а на артистов плевать. И тут утром читаю новость про Васю... И слёзы наворачиваются на глаза. Просто читаю новость, а глаза заполняются. Удивился сам себе, но потом вспомнил, что чуток на смерть Кобе слезу пустил. И вот я понял. Что провожать актёров слезами это вполне нормальная реакция.
Для меня детство, юность - это спорт, для кого-то это кино (к которому я, в целом, равнодушен). Люди разные.. Не зря пьяные говнари (не оскорбление) на похоронах Горшка рыдали горькими слезами.. Жалко Васю, жалко когда уходят те, кто был мостиком в детство.. Но такова жизнь..
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Митрофанов, зачем тег " премьер-лига Россия"?
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Упаси нас всех от тромба, это вот есть человек - вот его нет...
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Вася видел дриблинг Арбелоа, а мы эти долгие годы наслаждались, слушая «дриблинг» Василия, то есть умелое оперирование словами, выражениями, зачастую импровизационными, тонкими и грамотными. Василий - это своего рода «Роналдиньо» в комментаторском мире, создававший отличную атмосферу в матчах различного масштаба
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как Карп мог узнать раньше семьи?(( от врачей, либо от помощника?
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