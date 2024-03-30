Руслан Литвинов: «Уместна параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве. Василий умел превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное»
Руслан Литвинов поделился воспоминаниями о репортажах Василия Уткина.
– Еще одна трагическая тема – смерть Василия Уткина. В последние годы он не комментировал матчи по телевидению, но ты наверняка успел застать его репортажи.
– Конечно! Я помню: был совсем еще маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия. Думаю, никогда ни у кого не было вопросов к комментатору после матчей, на которых он работал.
Уткин был тем, кто мог подобрать правильные слова и превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное.
А еще я с самого начала следил за его проектом «Эгриси» и восторгался его речами перед или после игр. Всегда нравилось, как Уткин ведет себя в публичном пространстве.
Да, он был своеобразным, но при этом гением в своем деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве, – сказал полузащитник «Спартака».
А ещё я помню, как в передаче Футбольный клуб он рассказывал, как стоял на воротах в одной ответственной игре ветеранов !
Рассказал явно под воздействием ФК Что-то покрепче Браги , но это был не рассказ , а поэма !
Месси нашего цеха футбольной журналистики !