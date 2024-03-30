Руслан Литвинов: «Уместна параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве. Василий умел превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Руслан Литвинов Winline Медиалига Футбол

Руслан Литвинов поделился воспоминаниями о репортажах Василия Уткина.

– Еще одна трагическая тема – смерть Василия Уткина. В последние годы он не комментировал матчи по телевидению, но ты наверняка успел застать его репортажи.

– Конечно! Я помню: был совсем еще маленьким, папа смотрел футбол, и часто звучал именно голос Василия. Думаю, никогда ни у кого не было вопросов к комментатору после матчей, на которых он работал.

Уткин был тем, кто мог подобрать правильные слова и превратить даже скучную, «водяную» игру во что-то нереальное.

А еще я с самого начала следил за его проектом «Эгриси» и восторгался его речами перед или после игр. Всегда нравилось, как Уткин ведет себя в публичном пространстве.

Да, он был своеобразным, но при этом гением в своем деле. Думаю, вполне уместно провести параллель между Месси в футболе и Уткиным в российском комментаторстве, – сказал полузащитник «Спартака».

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26 комментариев
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Скорее Вася - это Роналдиньо. Огромный талант и недостаточно дисциплины в необходимых вещах. Ну или даже Марадона
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Ответ Артем Алмазов
Комментарий скрыт
Символично , что это был матч ФК Брага )
А ещё я помню, как в передаче Футбольный клуб он рассказывал, как стоял на воротах в одной ответственной игре ветеранов !
Рассказал явно под воздействием ФК Что-то покрепче Браги , но это был не рассказ , а поэма !
Месси нашего цеха футбольной журналистики !
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Это было давно...
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Мне очень нравилось как он комментировал. Жаль что его не стало ((( земля пухом Василий !!!
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Благодаря Уткину в сознании школоты комментарий стал намного важнее самого футбола
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Ответ OldRedWhite
Символично , что это был матч ФК Брага ) А ещё я помню, как в передаче Футбольный клуб он рассказывал, как стоял на воротах в одной ответственной игре ветеранов ! Рассказал явно под воздействием ФК Что-то покрепче Браги , но это был не рассказ , а поэма ! Месси нашего цеха футбольной журналистики !
«Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю». (Р.Карцев)
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Вася - Творческий человек - этим всё сказано...
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Благодаря Уткину в сознании школоты комментарий стал намного важнее самого футбола
И это категорически неправильно. Хороший комментарий, конечно, гораздо лучше, чем плохой. Но комментарий - дополнение к футболу, а не его замена.
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У некоторых отзовистов на ветке аж «в зобу дыханье сперло» от такого «гениального» сравнения. Ну высказался, ну воспарил Руслан в своём сознании, - но не до такой же степени всерьёз воспринимать эти эмоциональные фантазийные экскурсы-сравнения.
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Комментарий удален пользователем
Бред какой то.
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И мог уснуть на интересной игре
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Что это за идиот? Так Василия еще никто не оскарблял.
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Ответ Torson Tor
«Давно ли я в футболе? Как мы играли, какой это был футбол! Ух, я помню, берешь мяч, идешь по краю: где свои, где чужие, где стадион – от всех уходишь, на взлет идешь, от земли отрываешься. А сейчас футбол? Футбол? Это балет! Это балерины кривоногие! Они полчаса целуются после каждого гола, валяются по полю». (Р.Карцев)
Замечательно ! )
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