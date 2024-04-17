Дмитрий Тарасов: «Пока есть силы, хочу играть, потому что футбол – часть моей жизни»

Дмитрий Тарасов рассказал о своем будущем в медиафутболе .

– Скоро стартует 5-й сезон , и вы все еще выходите играть и одновременно являетесь президентом команды. В новом сезоне вы не планируете сфокусироваться на чем-то одном?

– Меня все устраивает. Пока есть силы, хочу играть, потому что футбол – это часть моей жизни. Пока есть здоровье и силы, я буду продолжать играть и совмещать президентство.

Я считаю, что у нас с Саней хороший тандем. Сейчас он участвует в баскетболе, там больше и играет и тренируется, а я в футболе. Пока времени на все хватает, все так и будет продолжаться.

– Не тяжело одновременно всем заниматься?

– Безусловно, тяжело. Но на все надо находить время, а главное, желание. Если ты делаешь что-то с любовью, то все будет получаться.

– Медиалига становится профессиональней. Становится ли в ней тяжелее играть?

– Медиалига точно растет с каждым сезоном. Если ты не будешь тренироваться, то ничего не получится. Если я как бывший профессиональный футболист буду вывозить только на том, что умел, и не буду тренироваться, то ничего не получится. Тренировки каждый день, и тогда будет результат, – рассказал президент « » в беседе с корреспондентом Спортса Екатериной Бурделовой.