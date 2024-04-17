Дмитрий Тарасов: «Пока есть силы, хочу играть, потому что футбол – часть моей жизни»

Теги Дмитрий Тарасов Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о своем будущем в медиафутболе .

– Скоро стартует 5-й сезон Медиалиги, и вы все еще выходите играть и одновременно являетесь президентом команды. В новом сезоне вы не планируете сфокусироваться на чем-то одном?

– Меня все устраивает. Пока есть силы, хочу играть, потому что футбол – это часть моей жизни. Пока есть здоровье и силы, я буду продолжать играть и совмещать президентство.

Я считаю, что у нас с Саней хороший тандем. Сейчас он участвует в баскетболе, там больше и играет и тренируется, а я в футболе. Пока времени на все хватает, все так и будет продолжаться.

– Не тяжело одновременно всем заниматься?

– Безусловно, тяжело. Но на все надо находить время, а главное, желание. Если ты делаешь что-то с любовью, то все будет получаться.

– Медиалига становится профессиональней. Становится ли в ней тяжелее играть?

– Медиалига точно растет с каждым сезоном. Если ты не будешь тренироваться, то ничего не получится. Если я как бывший профессиональный футболист буду вывозить только на том, что умел, и не буду тренироваться, то ничего не получится. Тренировки каждый день, и тогда будет результат, – рассказал президент «Родины Медиа» в беседе с корреспондентом Спортса Екатериной Бурделовой.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Медиафутбол это еще хуже женского футбола.
+4
0
+4
Правильно играй. Потом в депутаты
0
0
0
Потому что ничему больше не обучен.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий