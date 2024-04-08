После бронзы в МФЛ и смерти Уткина почти 5 тысяч человек подписались на телеграм-канал «Эгриси»
Кир Воробьев посчитал количество подписчиков у команд после МФЛ-4.
Полгода назад у телеграм-канала «Эгриси» было 4113 подписчиков.
После 4-го сезона Winline Медиалиги на команду подписалось более пяти тысяч человек. За межсезонье рост составил 125%, что оказалось самым высоким показателем среди команд-участниц МФЛ-3 и МФЛ-4. Теперь у «Эгриси» почти 10 тысяч подписчиков.
Для сравнения: «Амкал» за период межсезонья потерял 5 тысяч подписчиков. Количество фолловеров упало с 93 077 до 87 654.
Телеграм-канал 2Drots стабильно растет на 3,5% каждые полгода, являясь самым популярным в Медиалиге с 233 078 подписчиками.
Рост «Родины Медиа» составил 33%. На команду Текилы и Тарасова подписалось более трех тысяч человек за полгода. Теперь у них 13 876 фолловеров.
На «Броуков» за этот период подписалась тысяча человек.