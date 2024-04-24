Габулов о Медиалиге: «Не воспринимаю это как вид спорта. Там речь больше о шоу»

Владимир Габулов не воспринимает медийный футбол как вид спорта.

– В играх с друзьями играете в воротах или можете в поле выйти?

– В воротах в основном во время выставочных матчей, которые происходят очень редко. Чаще играю поле.

– В поле вы в порядке?

– Сложно самому себя оценивать. Но картинку стараюсь не портить. Мне нравится красивый и комбинационный футбол, который мы с бывшими футболистами стараемся реализовывать. Технически и физически не все получается, но по мысли играем правильно (смеется).

– В Медиалигу не звали?

– Ко мне поступали определенные предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место быть и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идет больше о шоу, – сказал бывший вратарь сборной России.