Габулов о Медиалиге: «Не воспринимаю это как вид спорта. Там речь больше о шоу»

Теги Владимир Габулов премьер-лига Россия Чемпионат.com Winline Медиалига Медиафутбол

Владимир Габулов не воспринимает медийный футбол как вид спорта.

– В играх с друзьями играете в воротах или можете в поле выйти?

– В воротах в основном во время выставочных матчей, которые происходят очень редко. Чаще играю поле.

– В поле вы в порядке?

– Сложно самому себя оценивать. Но картинку стараюсь не портить. Мне нравится красивый и комбинационный футбол, который мы с бывшими футболистами стараемся реализовывать. Технически и физически не все получается, но по мысли играем правильно (смеется).

– В Медиалигу не звали?

– Ко мне поступали определенные предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место быть и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идет больше о шоу, – сказал бывший вратарь сборной России.

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4 комментария
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Никто не воспринимает…
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Только один вопрос возникает : а профессиональный футбол не шоу??
То есть когда 11 человек бегают по полю, но с проф.контрактами -это серьёзно, а если без - то это шоу?
Ловите гения.
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+2
«Это не профессиональный футбол»
Вообще то да.
А кто тебе предлагает профессиональный контракт то? Ты и сам то готов?)
Ну и стоит сказать, что сразу видно что не шарит.
К сожалению, уровень в медиалиге уже близок к фнл2. Некоторые команды становятся не интересны из-за этого.
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В медиалиге не жарят шашлыки? Ужас
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