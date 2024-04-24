Габулов о Медиалиге: «Не воспринимаю это как вид спорта. Там речь больше о шоу»
Владимир Габулов не воспринимает медийный футбол как вид спорта.
– В играх с друзьями играете в воротах или можете в поле выйти?
– В воротах в основном во время выставочных матчей, которые происходят очень редко. Чаще играю поле.
– В поле вы в порядке?
– Сложно самому себя оценивать. Но картинку стараюсь не портить. Мне нравится красивый и комбинационный футбол, который мы с бывшими футболистами стараемся реализовывать. Технически и физически не все получается, но по мысли играем правильно (смеется).
– В Медиалигу не звали?
– Ко мне поступали определенные предложения из Медиалиги. Но я не воспринимаю это как вид спорта. Да, это мероприятие имеет место быть и вызывает большой интерес у общественности, но это не про профессиональный футбол. Там речь идет больше о шоу, – сказал бывший вратарь сборной России.
То есть когда 11 человек бегают по полю, но с проф.контрактами -это серьёзно, а если без - то это шоу?
Ловите гения.
Вообще то да.
А кто тебе предлагает профессиональный контракт то? Ты и сам то готов?)
Ну и стоит сказать, что сразу видно что не шарит.
К сожалению, уровень в медиалиге уже близок к фнл2. Некоторые команды становятся не интересны из-за этого.