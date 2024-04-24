Габулов о замене Песьякова со «Спартаком»: «Детское эмоциональное решение – зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при 1:2? Страшное уже произошло»

Владимир Габулов раскритиковал решение «Ростова» заменить Сергея Песьякова.

Команда под руководством принимала « » (1:5) в матче 25-го тура Мир .

На 59-й минуте при счете 1:2, перед исполнением пенальти красно-белыми, вместо на поле вышел Никита Медведев. За несколько минут до этого голкипер « » совершил результативную ошибку, которая привела к голу Хесуса Медины.

Валерий Карпин объяснил замену Песьякова травмой.

«У Песьякова иногда случались ошибки в игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам. Сложно назвать причины, не находясь внутри команды.

Для меня было совсем непонятно, зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при счете 1:2. Что это могло изменить? Тут больше идет посыл футболистам: «Как бы вы ни играли, мы вас всех не уважаем и в любой момент можем поменять».

Страшное уже произошло – вы должны думать, как изменить ситуацию возле чужих ворот, а не своих. Все ошибаются. Это какое-то детское эмоциональное решение.

Если это решение было принято, чтобы Медведев вышел и потащил пенальти, то все равно непонятно, и оно не сработало. Плюсом у вас вышел вратарь и тоже получил трешку. Может, на следующую игру будете иметь двух неуверенных в себе вратарей. Это очень тонкий момент. Здесь нужно 10 раз отмерить», – сказал бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов.