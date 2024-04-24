Габулов о замене Песьякова со «Спартаком»: «Детское эмоциональное решение – зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при 1:2? Страшное уже произошло»

Теги Спартак Ростов Владимир Габулов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Никита Медведев Чемпионат.com Футбол

Владимир Габулов раскритиковал решение «Ростова» заменить Сергея Песьякова.

Команда под руководством Валерия Карпина принимала «Спартак» (1:5) в матче 25-го тура Мир РПЛ

На 59-й минуте при счете 1:2, перед исполнением пенальти красно-белыми, вместо Сергея Песьякова на поле вышел Никита Медведев. За несколько минут до этого голкипер «Ростова» совершил результативную ошибку, которая привела к голу Хесуса Медины.

Валерий Карпин объяснил замену Песьякова травмой. 

«У Песьякова иногда случались ошибки в игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам. Сложно назвать причины, не находясь внутри команды.

Для меня было совсем непонятно, зачем менять опытного вратаря на 60-й минуте при счете 1:2. Что это могло изменить? Тут больше идет посыл футболистам: «Как бы вы ни играли, мы вас всех не уважаем и в любой момент можем поменять».

Страшное уже произошло – вы должны думать, как изменить ситуацию возле чужих ворот, а не своих. Все ошибаются. Это какое-то детское эмоциональное решение.

Если это решение было принято, чтобы Медведев вышел и потащил пенальти, то все равно непонятно, и оно не сработало. Плюсом у вас вышел вратарь и тоже получил трешку. Может, на следующую игру будете иметь двух неуверенных в себе вратарей. Это очень тонкий момент. Здесь нужно 10 раз отмерить», – сказал бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов.

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10 комментариев
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Вообще-то Карпин объяснил , что была травма и замена вызвана ей. Песьяков не сообщил о том, что не может продолжить в перерыве. Но видимо Габулов не в курсе
+14
-3
+11
Габулов сумничал не по делу, Карпин сказал, что травма причина замены, Песьяков сам просил поменять его,
+7
-3
+4
Не понятно, почему Карпин постоянно лобирует Песьякова, он привозил и будет привозить. Ещё травму какую придумали, чтоб выгородить
+5
-3
+2
На самом деле была травма это раз.
А два, Медведев гораздо лучше отбивает пенальти нежели Песьяков.
Вот и хотели одной заменой: убрать травмированного, повысить шансы на отбитие пенальти, и тем самым встряхнуть команду.
Но пенальти пробили без шансов и при счете 1:3 Ростов уже просто сдался и доигрывал матч.
+2
0
+2
Похоже, Габулов про этот матч только слышал, в крайнем случае прочитал протокол!
+2
-1
+1
Ну во-первых травма Песьякова, Карпин сам объяснил, он уже не помощник был, тем более на пенальти. Во-вторых Медведев мог пеналь потащить, пару см не хватило, как бы там завершилось всё в итоге. А в-третьих xерня это всё, ничего бы не помогло Ростову в тот вечер, забыть просто ту игру им надо.
+2
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+1
Он не знает про травму?
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Ответ Kirlian
Не понятно, почему Карпин постоянно лобирует Песьякова, он привозил и будет привозить. Ещё травму какую придумали, чтоб выгородить
Песьяков отлично провёл все матчи весной.
+2
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