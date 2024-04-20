«Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков. Потрясающие впечатления». Идову о дебюте в Медиалиге

Теги премьер-лига Россия Брайан Идову 2Drots Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Брайан Идову поделился впечатлениями после дебюта в Winline Медиалиге.

В 1-м туре МФЛ-5 ФК «10» Идову разгромил 2Drots на Олимпийском стадионе в Минске (3:0). Игру посетили почти 14 тысяч зрителей.

«Потрясающие впечатления, великолепное поле, хорошая атмосфера, болельщики пришли поддержать, красавцы – и наши, и 2Drots. Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков, сколько у них.

Уровень игры хороший, в обеих командах есть футболисты, которые не затерялись бы в РПЛ, могли бы спокойно там играть. В целом уровень игры в Премьер-лиге повыше, но МФЛ растет, очень хороший футбол.

Что касается медийной составляющей и трэштока в Медиалиге, я из профессиональной среды, и там такого поменьше, понятное дело. Но после товарищеской игры с «Амкалом» я уже начал все понимать. Эмоции растут, я и сам сегодня на эмоциях вкинул пару слов, которые не вкинул бы в профессиональном футболе», – сказал защитник ФК «10».

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6 комментариев
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Эту глупость даже комментировать не надо.
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Ну так мух на гуано всегда больше, чем пчёл на цветах.
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Блин. Это шоу, а не футбол. Руки вверх тоже может собрать стадион. Комедиялига..
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Ответ Фан Рубина
Ну так мух на гуано всегда больше, чем пчёл на цветах.
По вашей логике Рубин с горсткой болельщиков в плане футбола чистый мед 🍯🤣🤣🤣
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Ответ Shumi-jr
По вашей логике Рубин с горсткой болельщиков в плане футбола чистый мед 🍯🤣🤣🤣
Да.
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