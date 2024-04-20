«Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков. Потрясающие впечатления». Идову о дебюте в Медиалиге

Брайан Идову поделился впечатлениями после дебюта в Winline Медиалиге.

В 1-м туре МФЛ-5 ФК «10» разгромил 2Drots на Олимпийском стадионе в Минске (3:0). Игру посетили почти 14 тысяч зрителей.

«Потрясающие впечатления, великолепное поле, хорошая атмосфера, болельщики пришли поддержать, красавцы – и наши, и 2Drots. Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков, сколько у них.

Уровень игры хороший, в обеих командах есть футболисты, которые не затерялись бы в РПЛ, могли бы спокойно там играть. В целом уровень игры в Премьер-лиге повыше, но МФЛ растет, очень хороший футбол.

Что касается медийной составляющей и трэштока в , я из профессиональной среды, и там такого поменьше, понятное дело. Но после товарищеской игры с «Амкалом» я уже начал все понимать. Эмоции растут, я и сам сегодня на эмоциях вкинул пару слов, которые не вкинул бы в профессиональном футболе», – сказал защитник ФК «10».