«Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков. Потрясающие впечатления». Идову о дебюте в Медиалиге
Брайан Идову поделился впечатлениями после дебюта в Winline Медиалиге.
В 1-м туре МФЛ-5 ФК «10» Идову разгромил 2Drots на Олимпийском стадионе в Минске (3:0). Игру посетили почти 14 тысяч зрителей.
«Потрясающие впечатления, великолепное поле, хорошая атмосфера, болельщики пришли поддержать, красавцы – и наши, и 2Drots. Отвечаю, в РПЛ у половины команд нет столько болельщиков, сколько у них.
Уровень игры хороший, в обеих командах есть футболисты, которые не затерялись бы в РПЛ, могли бы спокойно там играть. В целом уровень игры в Премьер-лиге повыше, но МФЛ растет, очень хороший футбол.
Что касается медийной составляющей и трэштока в Медиалиге, я из профессиональной среды, и там такого поменьше, понятное дело. Но после товарищеской игры с «Амкалом» я уже начал все понимать. Эмоции растут, я и сам сегодня на эмоциях вкинул пару слов, которые не вкинул бы в профессиональном футболе», – сказал защитник ФК «10».