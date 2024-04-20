Кутуз о победе над 2Drots: «Этот матч был для меня как финал»

Кутуз поделился эмоциями после победы над 2Drots.

– Азамат и Жека сказали, что для них этот матч был принципиальным. Был ли этот матч особенным для тебя?

– Конечно, 100%. Играть против своей бывшей команды всегда интересно, приятно, всегда есть давление. Плюс, на поле находятся близкие друзья – сверхмотивация. Такой маленький финал для меня.

У нас в команде некоторые говорили, что это рядовая игра. Я же в своей речи намекнул, что для меня это как финал. Сегодня вышли заряженные, особенно я.

– На стадионе было больше 13 тысяч болельщиков. Каково играть при таком количестве болельщиков, даже если они не болеют за тебя?

– С учетом того, что у меня никогда не было профессионального контракта, и, можно сказать, я никогда не был проффутболистом, такие матчи для меня в 30 лет – это исполнение мечты.

Я кайфую, благодарю каждого, кто пришел, пусть они болели не за нас. В 30 лет я чувствию себя футболистом. Наслаждаюсь моментом.

У 2Drots армия болельщиков. Всем известно, что они во всех уголках планеты. На любом стадионе будет огромный сектор. Мы этого и ожидали. Но мы думали, что будет побольше народу у них.

– Про пенальти ты сказал, что бьешь либо в девятку, либо мимо. Ты сам понял, что залетело?

– Нет, я не понял. Смотрел на Жилинского и думал: зачем меня качаешь и даешь надежду, если отменишь. Потом посмотрел на табло, и отпустило. Понял, что ##### в раздевалке не получу, – сказал форвард « » в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Сегодня ФК «10» обыграл 2Drots в 1-м туре пятого сезона Winline Медиалиги (3:0). Команда Азамата Мусагалиева впервые одержала победу над «самураями».



