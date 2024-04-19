«Разные пути, одно наследие». Баннер, посвященный Уткину и Финито, появился на игре «Чисто Питер» – «Амкал»
Фанаты «Амкала» организовали перфоманс, посвященный Финито и Василию Уткину.
Сегодня «Амкал» играет с «Чисто Питер» в матче открытия пятого сезона Winline Медиалиги (0:0, первый тайм).
На четвертой минуте (под этим номером играл бывший защитник «Амкала» Финито, который умер в феврале этого года – Sports) игра была приостановлена. Участники матча и зрители почтили память Финито и Уткина минутой аплодисментов, а на трибуне фанатов «Амкала» появился баннер с Никитой и Василием и со словами «Разные пути, одно наследие».
Изображения: кадр из трансляции / телеграм-канал «Амкала»