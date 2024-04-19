«Играйте в футбол». Культовую фразу Уткина нанесли на новую форму «Эгриси»

«Эгриси» отказался от желтого цвета в новой форме.

Основной комплект будет черного цвета. Второй – кремовый.

Вратарские комплекты зеленого и оранжевого цвета.

На груди легендарная фраза экс-президента клуба «Играйте в футбол».

«Очевидно, что надпись «Играйте в футбол» под воротником – отсылка к Василию Уткину. По этой фразе он и запомнился большинству его фанатов. Если спросить людей, с какой фразой у них ассоциируется Василий, то «Играйте в футбол» точно будет в топе.

Раньше место под воротником было слотом для двух спонсоров. Но нам хочется, чтобы фраза притягивала взгляд, а логотип рядом, как ни крути, отвлекал бы. Поэтому мы решили не продавать два места под воротником. Возможно, мы потеряли деньги. Возможно, кто-то из партнеров будет недоволен тем, что лишился сочного места, которое всегда попадает в трансляцию. И хотя мы в не самой легкой финансовой ситуации, есть вещи важнее нескольких сотен тысяч рублей. Фраза Васи важнее», – рассказал Спортсу креативный директор «Эгриси» Кир Воробьев.

Тут монолог Кира Воробьева. Он в деталях рассказал о новой форме