Техноблогер Вилсаком следит за командой Уткина: «В медиафутболе я никого особо не знаю. «Эгриси» – единственные, с кем меня что-то связывает»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Видеоблогер Вилсаком рассказал, что следит за командой Василия Уткина «Эгриси».

«Слежу ли я за медиафутболом? Как раз когда Вася приходил в 2018 году, только-только начиналась история с «Эгриси». Тогда никто не верил, не понимал, зачем ему это. Не было вообще медиафутбола в том виде, в каком он существует сейчас, и вот как все поменялось.

Я в целом в медиафутболе никого особо не знаю. «Эгриси» – единственная команда, с которой меня что-то связывает. Поэтому, если я что-то смотрю или слежу, то это все, что происходит с «Эгриси» прямо сейчас.

Надеюсь, что новый сезон и начинание раскроют еще больший потенциал. Хочется, чтобы это все развивалось, ведь это на пользу всему комьюнити», – рассказал блогер.

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5 комментариев
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Зачем? Зачем нам это знать?
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Мистер Вилсаком обычно знает только тех, кто ему платит
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И что??
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прочитал " технофлюгер")
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