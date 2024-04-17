Техноблогер Вилсаком следит за командой Уткина: «В медиафутболе я никого особо не знаю. «Эгриси» – единственные, с кем меня что-то связывает»
Видеоблогер Вилсаком рассказал, что следит за командой Василия Уткина «Эгриси».
«Слежу ли я за медиафутболом? Как раз когда Вася приходил в 2018 году, только-только начиналась история с «Эгриси». Тогда никто не верил, не понимал, зачем ему это. Не было вообще медиафутбола в том виде, в каком он существует сейчас, и вот как все поменялось.
Я в целом в медиафутболе никого особо не знаю. «Эгриси» – единственная команда, с которой меня что-то связывает. Поэтому, если я что-то смотрю или слежу, то это все, что происходит с «Эгриси» прямо сейчас.
Надеюсь, что новый сезон и начинание раскроют еще больший потенциал. Хочется, чтобы это все развивалось, ведь это на пользу всему комьюнити», – рассказал блогер.