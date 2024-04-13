Феликс сыграет под 4-м номером за «Амкал» в Media Basket в память о Финито: «Он всегда был рядом. Хочу верить, что его частичка навсегда со мной»

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Феликс Карамянц взял 4-й номер в баскетбольном «Амкале» в память о Финито.

«Уже скоро стартует новый сезон медиабаскета. Решил сменить свой любимый 21-й номер. На какой?

Вы знаете, что в футбольном «Амкале» 4-й номер навечно закреплен за Финито. Но в баскетбольном – нет. Поэтому я решил почтить память моего хорошего друга, выбрав этот номер на футболке.

Фин всегда был рядом, всегда поддерживал мои начинания. Хочу верить, что его частичка навсегда со мной.

Надеюсь, у нас получится забрать сезон, стать чемпионами. Я, в свою очередь, соберу подписи всех игроков «Амкала» на одном из своих комплектов и сделаю аукцион, где соберем средства и отправим на помощь тем, кто болен лейкемией», – написал защитник «Амкала».

10 февраля умер легенда «Амкала» Финито, ему был 31 год. С марта прошлого года он боролся с лейкозом.

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