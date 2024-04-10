Баста: «Я тратил на СКА до 80-90 млн рублей в год. Не вижу смысла играть во Втором дивизионе, говорю прямо и честно»

Баста рассказал, сколько тратит на СКА.

Клуб из Ростова-на-Дону снялся с сезона во Второй лиге и вступил в .

– Появилась информация, что болельщики СКА собрали деньги и заявили свою команду в чемпионат Ростовской области. Теперь есть СКА любительский и СКА медийный…

– Я максимально позитивно отношусь к подобным моментам. Но меня больше интересует, где они все были, когда у СКА были трудности? В очередной раз прозвучала эта юмористическая нотка, мол, у Ростова украли СКА.

СКА украли у болельщиков уже давно, чуть меньше 20 лет назад, задолго до меня. Болельщики прекрасно понимают, о чем я говорю. Подобные движения есть везде. В Москве играют «Спартак» и «Народная Команда». Это нормально, это конкуренция.

Я понимаю переживания болельщиков, но мы никуда не уехали и никого не украли. Это называется длительный выезд, образно говоря. Мы приехали сюда прославлять те же цвета.

Когда мы приходили в СКА, у меня были партнерские договоры с друзьями, такими же болельщиками. Но пандемия разрушила всю экономическую модель. Поэтому все легло на наши плечи.

Больно мне или не больно, мне просто не захотелось оставаться в таком формате. Я не считаю Второй дивизион тем форматом, где есть смысл играть сейчас. Я не вижу смысла играть во Втором дивизионе с этими новыми дроблениями. Говорю прямо и честно, как есть.

– Сколько вы тратили своих денег на СКА?

– Много. До 80 миллионов рублей в год своих денег.

– Сейчас вы не тратите на СКА в Медиалиге?

– Это коммерческая информация, я не могу ее разглашать из-за партнерских соглашений. Но нам точно будет легче играть.

– Вы сейчас не тратите 80 миллионов из своих денег на СКА?

– Как и тратил, так и трачу сейчас бесконечное количество денег. Сумма была до 90 миллионов. Бывало 60, бывало 70. Все зависело от того, в каком формате мы существовали, – передает слова Басты корреспондент Sports Екатерина Бурделова.