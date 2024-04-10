Баста: «Я тратил на СКА до 80-90 млн рублей в год. Не вижу смысла играть во Втором дивизионе, говорю прямо и честно»

Теги СКА Ростов Вторая лига Б деньги Василий Вакуленко Winline Медиалига Вторая лига А Медиафутбол

Баста рассказал, сколько тратит на СКА.

Клуб из Ростова-на-Дону снялся с сезона во Второй лиге и вступил в Медиалигу.

– Появилась информация, что болельщики СКА собрали деньги и заявили свою команду в чемпионат Ростовской области. Теперь есть СКА любительский и СКА медийный…

– Я максимально позитивно отношусь к подобным моментам. Но меня больше интересует, где они все были, когда у СКА были трудности? В очередной раз прозвучала эта юмористическая нотка, мол, у Ростова украли СКА.

СКА украли у болельщиков уже давно, чуть меньше 20 лет назад, задолго до меня. Болельщики прекрасно понимают, о чем я говорю. Подобные движения есть везде. В Москве играют «Спартак» и «Народная Команда». Это нормально, это конкуренция.

Я понимаю переживания болельщиков, но мы никуда не уехали и никого не украли. Это называется длительный выезд, образно говоря. Мы приехали сюда прославлять те же цвета.

Когда мы приходили в СКА, у меня были партнерские договоры с друзьями, такими же болельщиками. Но пандемия разрушила всю экономическую модель. Поэтому все легло на наши плечи.

Больно мне или не больно, мне просто не захотелось оставаться в таком формате. Я не считаю Второй дивизион тем форматом, где есть смысл играть сейчас. Я не вижу смысла играть во Втором дивизионе с этими новыми дроблениями. Говорю прямо и честно, как есть.

– Сколько вы тратили своих денег на СКА?

– Много. До 80 миллионов рублей в год своих денег.

– Сейчас вы не тратите на СКА в Медиалиге?

– Это коммерческая информация, я не могу ее разглашать из-за партнерских соглашений. Но нам точно будет легче играть.

– Вы сейчас не тратите 80 миллионов из своих денег на СКА?

– Как и тратил, так и трачу сейчас бесконечное количество денег. Сумма была до 90 миллионов. Бывало 60, бывало 70. Все зависело от того, в каком формате мы существовали, – передает слова Басты корреспондент Sports Екатерина Бурделова.

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15 комментариев
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Ответ Владислав Бондарчук
Галицкий где-то улыбается 😁
ну Вася и не Галицкий по финансам
+11
0
+11
до 80 млн это и 100 тыщ может быть ))
+8
-1
+7
90 и баста
+5
0
+5
Вакуленко и честно – несовместимы.
+5
0
+5
Ответ Владислав Бондарчук
Галицкий где-то улыбается 😁
Галицкий миллиардер, ты о чем вообще ?
+5
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Галицкий где-то улыбается 😁
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баста-переобуваста
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Надули?🤭
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а медиалига типа лучше?
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Плохой бизнесмен
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Ты или Ростех?
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Баста - ты тридварас конченный!
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Ответ Владислав Бондарчук
Галицкий где-то улыбается 😁
Абрамовича,еще сравни 🤦‍♂️
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