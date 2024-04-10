Баста: «Азамат круто разбирается в футболе. Я очень рад, что выиграю у его команды»

Теги СКА Ростов Василий Вакуленко Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Баста рассказал, что ждет встречи с Азаматом Мусагалиевым в Медиалиге.

– Что касается критики о переходе СКА в МФЛ, мне все равно. Я за свою жизнь столько критики выслушал и знаю, что движет людьми, которые критикуют. Я их сердечно обнимаю и прошу не расстраиваться.

– Следите за развитием руководителей других медийных команд? Например, вы же знакомы с Азаматом…

– Я знаю, что Азамат [Мусагалиев] круто разбирается в футболе, он большой фанат «Спартака» и футбола. Я очень рад, что выиграю у его команды, – сказал руководитель СКА.

Клуб Басты попал в группу с «Ромой», «Родиной Медиа», «Титаном» и Fight Nights, а в перекрестных турах сыграет с Lotus, «Народной Командой» и «Броуками».

Таким образом, с ФК «10» СКА сможет встретиться только в плей-офф.

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