«Лучший вратарь «Динамо» играет в Медиалиге». Минин сравнил Лещука и Зирикова
Станислав Минин высказался об игре Игоря Лещука.
«Смотрю в записи вчерашнее дерби. Конечно, лучший вратарь «Динамо» играет в Медиалиге. Ваня Зириков.
Вот не умели ценить – терпите теперь», – написал комментатор «Матч ТВ».
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
Иван Зириков – воспитанник «Динамо», лучший вратарь года по версии Winline Media Football Awards 2023, голкипер медиафутбольного клуба «Тандем».