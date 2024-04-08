«Лучший вратарь «Динамо» играет в Медиалиге». Минин сравнил Лещука и Зирикова

Станислав Минин высказался об игре Игоря Лещука.

«Смотрю в записи вчерашнее дерби. Конечно, лучший вратарь «Динамо» играет в . Ваня Зириков.

Вот не умели ценить – терпите теперь», – написал комментатор « ».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– воспитанник «Динамо», лучший вратарь года по версии 2023, голкипер медиафутбольного клуба «Тандем».