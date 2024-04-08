«Лучший вратарь «Динамо» играет в Медиалиге». Минин сравнил Лещука и Зирикова

Теги Спартак Динамо Москва Игорь Лещук Иван Зириков Матч ТВ Александр Соболев Станислав Минин Winline Медиалига Winline Media Football Awards ФК Тандем Медиафутбол

Станислав Минин высказался об игре Игоря Лещука.

«Смотрю в записи вчерашнее дерби. Конечно, лучший вратарь «Динамо» играет в Медиалиге. Ваня Зириков.

Вот не умели ценить – терпите теперь», – написал комментатор «Матч ТВ».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

Иван Зириков – воспитанник «Динамо», лучший вратарь года по версии Winline Media Football Awards 2023, голкипер медиафутбольного клуба «Тандем».

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