«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. По уровню игры впишется идеально, гений!» Сибскана об игроке «Динамо»

Андрей Сибскана высказался об игре Игоря Лещука в мате против «Спартака».

«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. Статус медиазвезды получает с ходу за свои высказывания и роман с работником «Динамо» (ныне – работник ФК «10»).

Да и по уровню игры идеально впишется после подарков Соболеву, которые выигрышный матч превратили в баранку. Ну, каков гений, шампанского ему!» – написал капитан « ».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.