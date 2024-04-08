«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. По уровню игры впишется идеально, гений!» Сибскана об игроке «Динамо»
Андрей Сибскана высказался об игре Игоря Лещука в мате против «Спартака».
«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. Статус медиазвезды получает с ходу за свои высказывания и роман с работником «Динамо» (ныне – работник ФК «10»).
Да и по уровню игры идеально впишется после подарков Соболеву, которые выигрышный матч превратили в баранку. Ну, каков гений, шампанского ему!» – написал капитан «Амкала».
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
люди не меняются
меняютсятем более в 28 лет
или свяжитесь что надо забивать на один гол больше чем ошибок Игоря в одном матче