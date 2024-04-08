«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. По уровню игры впишется идеально, гений!» Сибскана об игроке «Динамо»

Теги Спартак Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев Амкал Андрей Сибскана Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Андрей Сибскана высказался об игре Игоря Лещука в мате против «Спартака».

«Лещук – отличный вратарь для медиафутбола. Статус медиазвезды получает с ходу за свои высказывания и роман с работником «Динамо» (ныне – работник ФК «10»).

Да и по уровню игры идеально впишется после подарков Соболеву, которые выигрышный матч превратили в баранку. Ну, каков гений, шампанского ему!» – написал капитан «Амкала».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

4 комментария
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По идиотизму высказываний - тоже
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даже бабы уже начали Лещука опускать.....пиндец..
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заберите Лящука к себе в ваш медиафутбол
люди не меняются
меняютсятем более в 28 лет
или свяжитесь что надо забивать на один гол больше чем ошибок Игоря в одном матче
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