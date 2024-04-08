Соболев после 2:1 с «Динамо»: «Помните самое главное — голы не пахнут»

Александр Соболев высказался после своего дубля в матче с «Динамо» (2:1).

Нападающий « » забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых .

«Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить.

И помните самое главное — голы не пахнут. Всем спасибо, всех обнял», — сказал .

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!