Соболев после 2:1 с «Динамо»: «Помните самое главное — голы не пахнут»
Александр Соболев высказался после своего дубля в матче с «Динамо» (2:1).
Нападающий «Спартака» забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.
«Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить.
И помните самое главное — голы не пахнут. Всем спасибо, всех обнял», — сказал Соболев.
Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!