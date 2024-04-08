Соболев после 2:1 с «Динамо»: «Помните самое главное — голы не пахнут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался после своего дубля в матче с «Динамо» (2:1).

Нападающий «Спартака» забил оба гола после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

«Тяжелая игра, но я рад, что сегодня получилось победить. Рад, что все верили до конца, были единым целым и мы смогли забить. 

И помните самое главное — голы не пахнут. Всем спасибо, всех обнял», — сказал Соболев.

Два провала Лещука подарили «Спартаку» победу. Что это было?!

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пахнут, лещами
+14
-2
+12
Тут Соболев прав - футбол, собственно, весь состоит из ошибок футболистов и способности футболистов другой команды ими воспользоваться.
+3
0
+3
И Смолов перенырял меня
+1
0
+1
Всё верно сказал.
0
0
0
Они конечно может и не пахнут и счёт на табло, но до этих "не пахнущих" ни одного момента, как впрочем и после, спасибо Лещуку, но Спартак не играл от слова совсем
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий