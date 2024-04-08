Аршавин считает, что «Динамо» выпало из гонки за титул РПЛ: «Результат со «Спартаком» определили ошибки Лещука»

Теги Спартак Владислав Радимов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин считает, что «Динамо» больше не претендует на победу в РПЛ.

Вчера «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в матче Мир РПЛ (2:1) благодаря дублю Александра Соболева. Оба гола форвард забил после ошибок вратаря бело-голубых Игоря Лещука.

– Стоит ли вешать всех собак на Лещука?

– Думаю, мы одного Влада Радимова на него повесили и достаточно, ха‑ха.

– Вы согласны с Владиславом?

– Понятно, что результат определили ошибки вратаря.

– Удивил чем‑то «Спартак»?

– В принципе, это обычная игра команды. Иногда чуть лучше, иногда чуть хуже. Были как хорошие, так и плохие отрезки.

– «Динамо» выпало из чемпионской гонки после вчерашнего поражения?

– Думаю, да. Будет очень сложно, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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9 комментариев
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Динамо не выпало из чемпионской гонки, а обострило борьбу за третье место.
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им бы теперь 3 место то удержать - ЦСКА, Локо и Спартак всего в 2 очках.
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Динамо выпало... Не верю!
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Ага. А у "Зенита" и "Краснодара" вратари - Буффонищи и не допускают ошибок.
Пара ничеек у лидеров и всё заново
+1
-1
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Птенцы Степашина опять в пролёте)
со смехом вспоминаю, как он пытался инициировать проверку фк Зенит)))
+2
-2
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Ответ Кот болотный
Ага. А у "Зенита" и "Краснодара" вратари - Буффонищи и не допускают ошибок. Пара ничеек у лидеров и всё заново
Вы правы. Но если бы всё и всегда было логично, то журналистам и владельцам, в частности, спортивных изданий было бы нечего кушать :)
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