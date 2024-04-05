Имай медийный, Логашов и Швагирев – нет. Итоги 3-го выпуска заседания контентного комитета

Winline МФЛ опубликовала 3-й выпуск результатов заседания контентного комитета.

« »: Максим Швагирев — не дали, Давиду Агекяну, Имаю, Никите Дубчаку — дали медийные статусы.

« »: Евгений Макеев и Владимир Лобкарев — получили медийный статус. Паня и Антон Гооге — не получили.

«Чертаново Медиа»: Бухар сохранил медийный статус.

«Тандем»: Егор Родный и Ника Пилиев – потеряли медийный статус.

Rocket Team: Салим — сохранил медийный статус оставили. Кинг, Батяй, Владислав Трубицын, и Арсений Логашов — остались без медийного статуса.