Гаджиев объяснил, почему Fight Nights поддержали бойкот клубов против журналиста Терлецкого: «Индустрия состоит не только из топ-клубов»

Теги Камил Гаджиев Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Fight Nights ФК 10 Севастиан «Крысева» Терлецкий Народная Команда ЛФК «Титан» Чисто Питер Медиафутбол

Камил Гаджиев рассказал о решении Fight Nights о бойкоте «Крысевы».

Ранее ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титан», «Народная Команда», «Чисто Питер» и ФК «Деньги» выступили совместное заявление о бойкоте журналиста Севастиана Терлецкого.

«Все очень просто. Чтобы получить ответ на вопрос, я позвонил в свою пресс-службу и спросил, насколько справедливо, что «Крысева» не пишет про нас, а пишет только про 2-3 клуба? Есть ли внимание от него? Что мы теряем, если поддержим эту акцию?

Ответ был однозначным: ничего не теряем, про нас не пишут. Поэтому в нашем случае бойкот – дело беспроигрышное. Тем самым мы просим СМИ быть более лояльными ко всей индустрии.

Индустрия состоит не только из топ-клубов. Все остальные тоже пытаются быть интересными», – заявил президент Fight Nights.

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