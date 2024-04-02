Ряд клубов Медиалиги будет бойкотировать журналиста Терлецкого. Его считают «пресс-службой 2Drots»

Теги 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Fight Nights ФК 10 Севастиан «Крысева» Терлецкий Народная Команда ЛФК «Титан» Чисто Питер Медиафутбол

Севастиана Терлецкого хотят бойкотировать несколько клубов Winline Медиалиги.

Команды выступили с совместным заявлением. Под текстом подписались президенты ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титана», «Народной Команды», «Чисто Питер» и ФК «Деньги».

«Привет, «Крысева».

К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола.

Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой – 2Drots. Уверены, что это пойдет на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-служба 2Drots».

Ввиду условий, озвученных выше, мы настоятельно просим представителей канала «Крысева» отныне находиться и снимать только бровку своей родной команды – 2Drots. А лигу – выдавать аккредитацию каналу «Крысева» только на матчи 2D.

Команды МФЛ, которые по разным причинам не вошли в этот список, обращение к вам. Если вы хотите присоединиться к данной петиции, выскажитесь об этом публично и присоединяйтесь к нам. Мы в отличие от «Крысевы» рады и открыты абсолютно всем командам.

Спасибо.

Азамат Мусагалиев, Дмитрий Егоров, Александр Зуев, Илья Балакирев, Камил Гаджиев, Сергей Кучер, Станислав Малиев», – сообщается в заявлении.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цирк в цирке
+10
-1
+9
Легендарная битва жабы с гадюкой?
+3
0
+3
Какие страсти... А во 2"Б" Эдик отказался дежурить в классе. Тоже, по-своему, новость.
+2
0
+2
Крысева хорош. Даже в своём цирке всем надоел.
+1
-1
0
когда клубы байкотируют прессу- нужно сразу в ментов подавать. на лицо денежка влияния, продаажности СМИ и реклама продвижение медиабренда конкретных команд и попытка подорвать многообразие. при чем если что они говорят правда то меры в сторону 2дотс. если врут чтобы продвигать свои интересы то их пол скд. медиафутбол не смотрю. и кроме как слов что его кто-то смотрит я не вижу нормальных доказательства к интересу к нему. просто банальное отмывании денег всех букмекерских контор. и не надо говорить обратное. это отмывании денег и не более. и надо силам сверху только нажать. потому что низы ментовские под букмекерами ходят. а идейный в стране на верха мало.
0
0
0
правильно, так ему и надо
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий