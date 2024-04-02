Ряд клубов Медиалиги будет бойкотировать журналиста Терлецкого. Его считают «пресс-службой 2Drots»

Севастиана Терлецкого хотят бойкотировать несколько клубов Winline Медиалиги.

Команды выступили с совместным заявлением. Под текстом подписались президенты ФК «10», «БроукБойз», Fight Nights, «Титана», «Народной Команды», «Чисто Питер» и ФК «Деньги».

«Привет, «Крысева».

К вам обращаются руководители всех нижеподписавшихся команд. Мы открыто заявляем, что с этого дня руководители, игроки и весь персонал наших футбольных клубов не даст вам ни одного комментария, связанного с текущими инфоповодами медиафутбола.

Мы долго намекали вам и шутили о вашей ангажированности, но с этого момента в вашем паблике будет правда исключительно и по-настоящему эксклюзивный контент, который связан только с одной командой – 2Drots. Уверены, что это пойдет на пользу всему медиафутболу. Разговоры о предвзятости и большой любви к 2D прекратятся, а ваш паблик отныне можно на вполне законных основаниях переименовать в «Пресс-служба 2Drots».

Ввиду условий, озвученных выше, мы настоятельно просим представителей канала «Крысева» отныне находиться и снимать только бровку своей родной команды – 2Drots. А лигу – выдавать аккредитацию каналу «Крысева» только на матчи 2D.

Команды МФЛ, которые по разным причинам не вошли в этот список, обращение к вам. Если вы хотите присоединиться к данной петиции, выскажитесь об этом публично и присоединяйтесь к нам. Мы в отличие от «Крысевы» рады и открыты абсолютно всем командам.

Спасибо.

Азамат Мусагалиев, Дмитрий Егоров, Александр Зуев, Илья Балакирев, Камил Гаджиев, Сергей Кучер, Станислав Малиев», – сообщается в заявлении.