Казанский о «Слове пацана»: «Мы с Васей Уткиным 10 лет назад в Казани учили танец, который есть в сериале. А теперь это обсуждается и резонирует»

Теги Василий Уткин Денис Казанский Эгриси Сериалы Жора Крыжовников Winline Медиалига Слово пацана Медиафутбол

Денис Казанский вспомнил, как он с Василием Уткиным учил танец из «Слова пацана».

«Мы были в Казани, снимали три репортера. Я снимал историю «Казанского феномена», который потом материализовался в «Слово пацана».

И там был момент, в котором мы с Васей Уткиным и еще одним нашим хорошим знакомым учим танец, который все теперь знают по сериалу.

И вот сейчас у меня это видео в телефоне – я обалдел. Это было больше 10 лет назад, а мы делали все то же самое. Теперь это в фильме, это обсуждается и, к сожалению, становится модным.

Как давно это было и как это срезонировало. Очень понравилось Жоре Крыжовникову [режиссер сериала], который с ним связался, что Вася в своем последнем большом интервью для Юзефович считал «Слово пацана» продолжением Шекспировских историй.

Думаешь, как же это все закольцовано», – рассказал комментатор.

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14 комментариев
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сложный танец, требующий обучения
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Сериал - могучий, Вася - могучий, а Казань назвали в честь Казанского :)
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Ответ Честный контроль
Два чушпана пытались стать пацанами, но не вышло.
🤣🤣🤣 собирались потом вернуться в Останкино и шакалить деньги у молодых журналистов НТВ+
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Казанский с Васей 10 лет учили танец????!!!!! Угорели совсем что ли!!!!
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Медлячок? 😯
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А еще вася уткен мироточил и спас нас от ядерной катастрофы.
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Комментарий удален пользователем
Танец, когда "каждая улица" образует свой круг?
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Единственный танец, которому можно было научить Васю.
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Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Ну,пошло-поехало. Теперь каждый будет примазываться к Уткину. Все станут кентами , называть его братаном и самым лучшим корешем, а некоторые умудрятся написать книгу о великой дружбе. И чтобы умница журналист, серьезно назвал тупой сериал Шекспировскими историями, какому- Крыжовникову, можно поверить , разве что, в пивной.
Да никто к нему не примазывается , в связи с тем что местный цех спортивной журналистики очень беден и пресен даже такие жирные и мерзкие личности как уткин воздвинулись в какой то божественный образ
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