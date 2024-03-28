Казанский о «Слове пацана»: «Мы с Васей Уткиным 10 лет назад в Казани учили танец, который есть в сериале. А теперь это обсуждается и резонирует»

Денис Казанский вспомнил, как он с Василием Уткиным учил танец из «Слова пацана».

«Мы были в Казани, снимали три репортера. Я снимал историю «Казанского феномена», который потом материализовался в «Слово пацана».

И там был момент, в котором мы с Васей Уткиным и еще одним нашим хорошим знакомым учим танец, который все теперь знают по сериалу.

И вот сейчас у меня это видео в телефоне – я обалдел. Это было больше 10 лет назад, а мы делали все то же самое. Теперь это в фильме, это обсуждается и, к сожалению, становится модным.

Как давно это было и как это срезонировало. Очень понравилось Жоре Крыжовникову [режиссер сериала], который с ним связался, что в своем последнем большом интервью для Юзефович считал «Слово пацана» продолжением Шекспировских историй.

Думаешь, как же это все закольцовано», – рассказал комментатор.