Константин Генич: «Уткин мог назначить на хороший матч, хотя еще вчера он уничтожал меня и говорил, что я ошибка природы»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение НТВ-Плюс Константин Генич Матч ТВ Эгриси Winline Медиалига ФК Матч ТВ Медиафутбол

Константин Генич вспомнил, как его критиковал и мотивировал Василий Уткин.

«Первое время все было хорошо, была полная поддержка. Но потом случился неприятный разговор, когда Вася при всех ребятах отмочалил меня. Сказал, что здесь мне не место, что я не должен здесь находиться, что я здесь по ошибке, что я не проявил ни грамма инициативности.

Тогда мне казалось, что на всем белом свете нет человека хуже Васи. Я считал, что своим усердием не заслужил такого отношения. Но это тоже был ход для дальнейшего развития. 

####### (критика) и возможности соседствовали. Василий мог просто загнать тебя под плинтус, а уже на следующий день забыть об этом и заявить: «Вечером хороший матч, думаю тебя на него назначить». Хотя еще вчера он уничтожал меня и говорил, что мне здесь не место, что я вообще ошибка природы», – сказал футбольный комментатор, главный тренер ФК «Матч ТВ».

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59 комментариев
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Вася просто умел быстро сбить короны с голов комментаторов, которые возомнили себя великими, звездами, и забыли, что они всего лишь обслуживающий персонал вокруг матча. Вася это, кстати, никогда не забывал.
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+116
Таких бездарей Вася на ноги поставил, что уму не постижимо.
+102
-7
+95
"Сказал, что здесь мне не место, что я не должен здесь находиться, что я здесь по ошибке"

Василий просто выдал базу
+63
-2
+61
Вообще, конечно, такой подход может и имеет право на жизнь, но, судя по Геничу и всем другим так называемым "ученикам Уткина" - талант Василия как учителя слегка переоценен. Потому что никого топового он не воспитал. Вся эта серость Матч Тв - это как раз выходцы из под его крыла. Может быть только Казанский, но насколько он был его учителем хз. А так все топовые комментаторы - это сам Уткин, Розанов, Стогниенко, Елагин (когда был моложе и а форме) - это все самобытный талант и ни разу не обученность.
+47
-8
+39
Вася отлично подколол Генича)
Вася: Ген, можно я к тебе Италию добавлю?
Гения: добавь Вась
Вася: отлично, будешь Гениталич
+32
-1
+31
Ответ Ебздрогыч
Вася просто умел быстро сбить короны с голов комментаторов, которые возомнили себя великими, звездами, и забыли, что они всего лишь обслуживающий персонал вокруг матча. Вася это, кстати, никогда не забывал.
помню, как Генич шутил про Рамоса. В твиттере ему сказали, мол шутка из разряда "сам придумал - сам посмеялся", на что он ответил, мол "как хочу так и шучу, для меня шутка смешная"
+23
-3
+20
Ответ Василий Чацкий
Неужели хоть кто то это сказал)) тут уткина уже половина сайта канонизировать готова))
Ну, знаете ли, половина сайта канонизировать Уткина готова вовсе не за то, что он кого-то воспитал. Его готовы канонизировать, выражаясь вашим языком, за то, что он был хороший комментатор, много вложил в развитие футбольного телевидения, прекрасно владел словом. И вообще был человек с харизмой. Что касается кого воспитал - это не такой простой на самом деле вопрос как Вам с Френком Канистрой кажется.
+19
-3
+16
Ответ Dynamite
Комментарий скрыт
Что значит клише?) комментатор не должен мешать просмотру матча, а когда слышишь как чердак пи***т во время гимна ЛЧ, как Шнякин тужится каламбурить, как Генич топит за своих любимчиков, то почему я должен слушать этот бред, не высказывая мнения? Так и есть комментатор-это и есть обслуга, и зарплаты эти комментаторы получают из нашего с вами кармана, так что пусть знают, что их мнение никому не интересно, и они не звезды
+15
-1
+14
Ответ Фрэнк Канистра
Вообще, конечно, такой подход может и имеет право на жизнь, но, судя по Геничу и всем другим так называемым "ученикам Уткина" - талант Василия как учителя слегка переоценен. Потому что никого топового он не воспитал. Вся эта серость Матч Тв - это как раз выходцы из под его крыла. Может быть только Казанский, но насколько он был его учителем хз. А так все топовые комментаторы - это сам Уткин, Розанов, Стогниенко, Елагин (когда был моложе и а форме) - это все самобытный талант и ни разу не обученность.
Неужели хоть кто то это сказал)) тут уткина уже половина сайта канонизировать готова))
+18
-5
+13
Да ты и есть ошибка природы. Так унижаться и терпеть оскорбления со стороны своего борова-начальника, может только приспособленец и беспринципное существо.
+15
-9
+6
Ответ steppan
Василий и есть (был) база
Продуктовая база.
+14
-8
+6
Ответ Aleksey Yashin
"Сказал, что здесь мне не место, что я не должен здесь находиться, что я здесь по ошибке" Василий просто выдал базу
Василий и есть (был) база
+8
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+6
Ответ Чебурашка от Гены
Знаешь, как плюсиков хапнуть по лёгкому.Возьми пирожок на полочке. Заслужил! 🤣
Нету пирожков на полочке - чебурашка с геной все сожрали
+6
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+4
Ответ Red Line
Таких бездарей Вася на ноги поставил, что уму не постижимо.
Другой вопрос, зачем.
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Вася просто умел быстро сбить короны с голов комментаторов, которые возомнили себя великими, звездами, и забыли, что они всего лишь обслуживающий персонал вокруг матча. Вася это, кстати, никогда не забывал.
Вася тебя за такой подхалимаж выгнал с работы , и к бабке не ходи.
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Сомнительный подход, конечно. Такие качели плохо сказываются на психическом здоровье.
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Признак неуравновешенной личности. Довольно часто встречается.
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Барсуку Геничу безусловно не место в комментаторской кабине, вообще не понимаю, как он стал комментатором.
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Ну Кость, когда ты Габон перепутал с гибоном... Ошибка природы - это не так далеко от истины.
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+2
Ответ Фрэнк Канистра
Вообще, конечно, такой подход может и имеет право на жизнь, но, судя по Геничу и всем другим так называемым "ученикам Уткина" - талант Василия как учителя слегка переоценен. Потому что никого топового он не воспитал. Вся эта серость Матч Тв - это как раз выходцы из под его крыла. Может быть только Казанский, но насколько он был его учителем хз. А так все топовые комментаторы - это сам Уткин, Розанов, Стогниенко, Елагин (когда был моложе и а форме) - это все самобытный талант и ни разу не обученность.
Розанов пришел зрелым человеком, но все равно футбольным комментатром он стал при Васе. Стогниенко работал репортером в ФК, Гутцайт, Нагучев, Казаков, Трушечкин, Дементьев, Андронов - тоже выходцы из ФК, Черданцев на заре карьеры был топовым комментатором, тоже начинал как репортер у Васи. Елагина, между прочим, Вася пригласил в ФК, когда тот остался без работы. Они все так или иначе связаны с Уткиным и сами признаются, что он повлиял на их карьеры и умения, причем признавались в этом задолго до смерти Васи.
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Ответ Михон Мясной
Да ты и есть ошибка природы. Так унижаться и терпеть оскорбления со стороны своего борова-начальника, может только приспособленец и беспринципное существо.
Согласен, вот Вася не стал терпеть существо женского рода далекого от спорта и ушел с высоко поднятой головой...
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Ответ Marcus-light
Признак неуравновешенной личности. Довольно часто встречается.
Признак гения.. Встречается крайне редко..
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Ответ Ебздрогыч
Вася просто умел быстро сбить короны с голов комментаторов, которые возомнили себя великими, звездами, и забыли, что они всего лишь обслуживающий персонал вокруг матча. Вася это, кстати, никогда не забывал.
Чердак это сразу выкупил, и уполз под руль к Тине. Там тепло, безопасно, и можно спокойно платить за ипотеку. 👅👅👅
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Ответ Чебурашка от Гены
Я не ем пирожки. Люблю апельсины. А Гена по чужим полкам не шарится.
Гена шарится по чужим столам
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и вообще мне показалось (послушал спецвыпуск камент шоу об уткине) что он всех этих людей держал в конторе, чтобы было не одиноко, чтобы было с кем потусить и поржать. ну реально, какой из генича или шнякина какого-нибудь комментатор, зато тусовщики и собутыльники может неплохие из них, еще и в рот ему смотрят
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да просто любил он тебя, чёрта косноязычного... порой даже взасос
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Правильно Вася про Генича говорил.
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Ответ theLuckyOne
Черданцев никогда не был топовым. У него были топовые матчи в те редкие моменты, когда ему было интересно. А интересно ему было не часто, а про сейчас вообще молчу.
Ну не соглашусь, Италию он комментировал очень даже неплохо на стыке веков, особенно в паре с Маслаченко.
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Ответ Жэд Кэлэд
Спасибо за смелость сказать это сейчас. Василию ооочень нравилось быть педагогом (он сам так говорил), но большой вопрос, зачем и чему учить необучаемых. Кроме того, он был отличным спортивным журналистом, публицистом, но весьма специфичным комментатором. Просто в России все привыкли к его этим бесконечным каламбурам, хохмам и т.п. и считают нормой, а то и эталоном. Так вот, хорошие комментаторы не очень-то у него и учились (тот же Стогниенко, которого Вы назвали, или Минин), скорее, отталкивались от его манеры.
В России никто не привык. Нам просто дают только таких комментаторов, а других не дают. Я уже и забыл, когда последний раз слышал именно комментирование, а не обсуждение фоток из инстаграма в перемешку со статистикой.
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Ответ belikovda.90
Вася был толстым токсиком. Сам комментатор среднего уровня
Ты наверно и не слушала его никогда!
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