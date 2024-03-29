Константин Генич: «Уткин мог назначить на хороший матч, хотя еще вчера он уничтожал меня и говорил, что я ошибка природы»

Константин Генич вспомнил, как его критиковал и мотивировал Василий Уткин.

«Первое время все было хорошо, была полная поддержка. Но потом случился неприятный разговор, когда Вася при всех ребятах отмочалил меня. Сказал, что здесь мне не место, что я не должен здесь находиться, что я здесь по ошибке, что я не проявил ни грамма инициативности.

Тогда мне казалось, что на всем белом свете нет человека хуже Васи. Я считал, что своим усердием не заслужил такого отношения. Но это тоже был ход для дальнейшего развития.

####### (критика) и возможности соседствовали. Василий мог просто загнать тебя под плинтус, а уже на следующий день забыть об этом и заявить: «Вечером хороший матч, думаю тебя на него назначить». Хотя еще вчера он уничтожал меня и говорил, что мне здесь не место, что я вообще ошибка природы», – сказал футбольный комментатор, главный тренер ФК « ».

«Самоирония делает неуязвимым». Правила Василия Уткина – рассказывают его ученики-комментаторы