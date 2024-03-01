Дмитрий Егоров: «Промес влип 20 февраля, а дело завели 27-го. Если бы он все рассказал клубу, спокойно улетел бы 25-го. Реально премия Дарвина»
Дмитрий Егоров рассказал, что Квинси Промес мог избежать задержания в ОАЭ.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.
«Промес влип 20 февраля! 27-го дело было заведено, и его спалили! 29-го задержали!
То есть если бы Промес рассказал обо всем в клубе, то просто улетел бы числа 25-го и сидел бы спокойно.
Реально премия Дарвина. Бедный «Спартак», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много
Это Миллер всё купил
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Это Миллер всё купил
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Это Миллер всё купил
ахахха
бгг
Миллер кнопочку нажал
Промес с кичи убежал
Миллер жест свой показал
Я всё сказал