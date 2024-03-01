Дмитрий Егоров: «Промес влип 20 февраля, а дело завели 27-го. Если бы он все рассказал клубу, спокойно улетел бы 25-го. Реально премия Дарвина»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров рассказал, что Квинси Промес мог избежать задержания в ОАЭ.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что игрока Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП. Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса.

«Промес влип 20 февраля! 27-го дело было заведено, и его спалили! 29-го задержали!

То есть если бы Промес рассказал обо всем в клубе, то просто улетел бы числа 25-го и сидел бы спокойно.

Реально премия Дарвина. Бедный «Спартак», – написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

Нидерланды обсуждают экстрадицию Промеса с ОАЭ. Онлайн

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103 комментария
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Можно кино снимать про него "Тупой и ещё тупее тупого 3"
+126
-8
+118
Ответ funnynerd21
Самое удивительное, что среди болельщиков Спартака находятся люди, которые на полном серьезе верят, что это всё подстава из Питера)
Промес в брата нож вонзил
Это Миллер всё купил
Наркотрафик оплатил
Это Миллер всё купил
Суд к тюрьме приговорил
Это Миллер всё купил
+59
-7
+52
В спартак набирают игроков по уровню интеллекта в клубе, вот Соболев даже не даст соврать 😎
+79
-29
+50
Ответ Red_Marlboro_
Промесом управляет ИИ 🤣 Причём самый тупой ИИ из всех возможных
там целая трилогия: "Фантасма", "Фантасма разбушевался" и "Фантасма против Скотланд-Ярда"
+40
0
+40
Самое удивительное, что среди болельщиков Спартака находятся люди, которые на полном серьезе верят, что это всё подстава из Питера)
+53
-19
+34
Надеюсь он улетит в Голландию на нары. Это дичь, конечно, что столько людей на серьёзных щах выгораживают его.
+22
-6
+16
Ответ angry horse
В спартак набирают игроков по уровню интеллекта в клубе, вот Соболев даже не даст соврать 😎
У них и журналисты-болельщики такие)
+24
-10
+14
Ответ Evgeny Trifonov
Можно кино снимать про него "Тупой и ещё тупее тупого 3"
Промесом управляет ИИ 🤣 Причём самый тупой ИИ из всех возможных
+17
-4
+13
Ответ angry horse
В спартак набирают игроков по уровню интеллекта в клубе, вот Соболев даже не даст соврать 😎
Все поступающие в Спартак сдают тест на IQ, тех, у кого IQ>60 - в Спартак не берут.
+19
-8
+11
Жалко не успел соскочить, да? Кринж :]
+10
-3
+7
И как это он везде успевает? И в Голландии и в эмиратах, какой прыткий
+9
-2
+7
Промес влип гораздо раньше 20 февраля!
+10
-4
+6
Ответ alexus-1990
Если бы был один эпизод, можно было бы на Питер кивать, но тут три эпизода))
А какой из эпизодов можно было списать на Питер? Поножовщину, наркоту или ДТП? А ведь там было и уже подзабытое домашнее насилие.
+4
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+4
Промес - Легенда Спартака!

ахахха

бгг
+12
-8
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Ответ Милитриса Кирбитьевна
Реально, зенит подстроил ДТП в ОАЭ, ибо сцут.
сам медведев сидел за рулем подставной машины!
+4
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+4
Ответ gorev-1965@mail.ru
И как это он везде успевает? И в Голландии и в эмиратах, какой прыткий
Да он и в России наверняка покуролесил не меньше, просто здесь такие вопросы решаются при помощи бабок и звонков от "нужных людей", а в Голландии и Эмиратах так не канает.
+4
0
+4
Реально, зенит подстроил ДТП в ОАЭ, ибо сцут.
+5
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+4
Ответ Evgeny Trifonov
Промес в брата нож вонзил Это Миллер всё купил Наркотрафик оплатил Это Миллер всё купил Суд к тюрьме приговорил Это Миллер всё купил
Болеею за Спартак , но это шедевр🤣🤣
+3
0
+3
Ответ Evgeny Trifonov
Промес в брата нож вонзил Это Миллер всё купил Наркотрафик оплатил Это Миллер всё купил Суд к тюрьме приговорил Это Миллер всё купил
Промес в ДТП попал
Миллер кнопочку нажал
Промес с кичи убежал
Миллер жест свой показал
+3
0
+3
Преступник должен сидеть в тюрьме. Точка. Не все болельщики Спартака невменяемые, если что. Осознанность - результат тяжелой работы над собой. К сожалению, большинству на это попросту плевать. Большинство - люди вне контекста клубной принадлежности

Я всё сказал
+11
-8
+3
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
Да, я не торгую наркотиками
+5
-2
+3
Ответ Андрей Кутепов
Ну я так и думал Зенит "спалил" Промеса, страшно играть с сильнейшим составом Спартака?)))
очень, 12 лет страшно. Сами 7-1, как вспоминаем пугаемся вдруг Спартак отомстит))
+6
-3
+3
Промес влип намного раньше, когда бабки ударили в голову и он не справился с этим…
+5
-2
+3
Ну я так и думал Зенит "спалил" Промеса, страшно играть с сильнейшим составом Спартака?)))
+4
-2
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Ответ Balt
Хоть 10. Наличие детей не означает что человек умён и вообще хороший и порядочный.
Премия Дарвина — виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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че за Егорка ???кто он чем прославился что сделал
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0
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Рановато вручать, расформируйте эту бедную команду😏
+2
0
+2
И вот за эту легенду впрягаются спартачи?)
+7
-5
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Промес в брата нож вонзил Это Миллер всё купил Наркотрафик оплатил Это Миллер всё купил Суд к тюрьме приговорил Это Миллер всё купил
А ещё ДТП подстроил и его обвинил)
+1
0
+1
Ответ xoms
Менеджмент Спартака не способен так тонко разыгрывать
Ну не сами же разыграли, пригласили эксперта со стороны.
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0
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